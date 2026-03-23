Accidente de Avión Militar en Colombia Activa Protocolo de Emergencia en Puerto Leguízamo

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, municipio del departamento del Putumayo, en el sur del país. Las autoridades militares confirmaron el incidente y desplegaron unidades en la zona para atender la emergencia.

Lo que confirmó el Ejército colombiano

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó a través de sus canales el accidente de la aeronave tipo C-130 Hércules, un avión de transporte militar de gran capacidad.

En el mismo comunicado, señaló que las Fuerzas Militares de Colombia se encontraban desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia, y precisó que la información seguía en desarrollo al momento de su publicación.

Las imágenes que circularon

Antes de que las autoridades entregaran más detalles, en redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban una columna de humo negro elevándose sobre una zona arbolada, junto a personas corriendo en las inmediaciones del lugar del impacto.

Publicaciones en redes sociales, que dan seguimiento a emergencias en tiempo real, reportaron que la aeronave transportaba alrededor de 100 personas al momento del accidente y que el saldo preliminar era de 90 muertos y 20 heridos.

Esos datos, sin embargo, no han sido corroborados por ninguna fuente militar o gubernamental colombiana hasta el cierre de esta nota. La Fuerza Aeroespacial Colombiana no ha emitido cifras de víctimas ni ha confirmado cuántas personas viajaban a bordo.

¿Qué es el C-130 Hércules y por qué su accidente es grave?

El C-130 Hércules es una aeronave de transporte táctico fabricada por Lockheed Martin, ampliamente utilizada por fuerzas militares en todo el mundo para traslado de tropas, carga y misiones humanitarias.

Puerto Leguízamo es un municipio fronterizo con Perú, de difícil acceso, lo que puede complejizar las labores de rescate y la llegada de equipos especializados.

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CT