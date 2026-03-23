¿Qué Pasó en La Pera Hoy? Accidente en la México-Cuernavaca Deja Un Muerto y Caos Vial

La mañana de hoy, 23 de marzo de 2026, se registró un accidente en La Pera, por lo que ambos sentidos en la México-Cuernavaca están afectados. En N+ te compartimos qué pasó en el incidente que dejó un saldo de un muerto.

El tramo afectado es en el km 66+700, donde un tráiler volcó. La zona de La Pera es conocida por su peligrosidad debido a las curvas pronunciadas, por lo que accidentes de este tipo no son poco frecuentes.

Detenido el tránsito en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca a la altura de la curva de La Pera, luego de la volcadura de un tráiler.



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Así fue el accidente en La Pera

El tráiler implicado en el accidente perdió el control mientras avanzaba rumbo a Cuernavaca, por lo que se volcó sobre su costado izquierdo y se impactó con la valla de contención.

La unidad quedó atravesada en la autopista, por ello, la circulación está completamente cerrada. Se habilitó el paso por el Campamento de La Pera.

Si pasas por la zona, debes tomar precauciones y prever retrasos, ya que se espera que las maniobras para retirar la unidad tomen varias horas. Quienes se dirigen a la Ciudad de México (CDMX) toman la desviación en el kilómetro 71.

Aunque en un inicio se reportó una persona lesionada, posteriormente se confirmó que el accidente dejó una persona fallecida, debido a que una caja del tráiler cayó sobre el auto del conductor, quien perdió la vida de forma instantánea.

Hasta el momento no se ha detallado la identidad de la víctima ni si hay más personas involucradas. A las 10:31 horas, los peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos continuaban en la zona para recabar los indicios.

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