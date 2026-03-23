Precio Petróleo Luego de Anuncio de Trump: ¿Cuánto Cuesta la Gasolina en México?

EL precio del petróleo cambió luego del anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en N+ te compartimos cuánto cuesta la gasolina en México hoy, 23 de marzo de 2026.

El mandatario Trump anunció negociaciones en medio del conflicto en medio oriente, por lo que el precio del petróleo bajo un 10%.

En ese sentido, los mercados reaccionaron a las declaraciones de Trump, quien aseguró que las negociaciones con Irán han sido "muy positivas y productivas", como resultado de esto:

En el caso del crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) registró fuertes caídas, ubicándose entre los 84 y 90 dólares por barril.

Brent cae hasta 103 dólares tras anuncio de Trump

El crudo Brent, referencia internacional, mostró una de las caídas más relevantes del día:

Bajó alrededor de un 9%, situándose en 103 dólares por barril.

Durante la jornada llegó a tocar mínimos cercanos a 96 dólares, con caídas de hasta 17%.

Previamente había alcanzado máximos superiores a los 114 dólares, debido a la tensión geopolítica.

En breve más información.

FBPT