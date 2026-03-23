Muere Leonid Radvinsky, Dueño de OnlyFans, a los 43 Años: Esto Se Sabe del Fallecimiento

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, murió a los 43 años de edad, según informó la compañía hoy, 23 de marzo de 2026.

En un comunicado remitido a la agencia de noticias EFE, la empresa anunció la causa del fallecimiento de Radvinsky y refirió que la familia pidió privacidad.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", señaló.

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¿Quién era Leo Radvinsky?

Leonid Radvinsky nació en Ucrania y fue criado en Chicago; estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Northwestern, en Illinois, Estados Unidos.

En 2018 adquirió Fenix International, matriz de OnlyFans, a los británicos Guy Stokely y Tim Stokely, fundadores de la plataforma en 2016, y desde entonces se mantuvo como director y accionista mayoritario.

Dicha entidad, con sede en Reino Unido, se ha convertido en uno de los mayores y más controvertidos éxitos tecnológicos del país.

El modelo de esa plataforma permite a los creadores ofrecer contenido directamente a los usuarios, quedándose la plataforma con el 20% de los ingresos y, aunque es particularmente popular por el porno, también tienen cuentas artistas o músicos.

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Dividendos millonarios

La agencia EFE destacó que, según información del Financial Times, OnlyFans repartió el año pasado dividendos récord por valor de 701 millones de dólares a Radvinsky, uno de los mayores pagos de este tipo entre empresas privadas en Reino Unido.

De acuerdo con el periódico, en el último decenio la plataforma ha distribuido más de 25 mil millones de dólares a los creadores de contenido.

Añadió que, desde 2024, las participaciones de Radvinsky en Fenix International estaban controladas a través del fideicomiso LR Fenix Trust, mientras el empresario mantenía conversaciones para vender una participación mayoritaria.



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Con información de EFE.

spb