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Muere en Estados Unidos el Actor Nicholas Brendon a los 54 Años

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Es conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la Cazavampiros'

Muere en Estados Unidos el Actor Nicholas Brendon a los 54 Años

El actor Nicholas Brendon interpretó a Xander Harris en la serie 'Buffy, la cazavampiros’. Foto: N+

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En los Estados Unidos, falleció a los 54 años, el actor Nicholas Brendon.

‘Buffy, la cazavampiros’

El actor es conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la cazavampiros’.

Video: Muere Nicholas Brendon, Actor de "Buffy, la Cazavampiros", a los 54 Años

La familia del artista fue quien dio la noticia y detalló que murió por "causas naturales" mientras dormía.

El último trabajo de Nicholas Brendon fue en la película de terror ‘Dawn’, en 2022.

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