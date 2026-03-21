Muere en Estados Unidos el Actor Nicholas Brendon a los 54 Años

En los Estados Unidos, falleció a los 54 años, el actor Nicholas Brendon.

‘Buffy, la cazavampiros’

El actor es conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la cazavampiros’.

Video: Muere Nicholas Brendon, Actor de "Buffy, la Cazavampiros", a los 54 Años

La familia del artista fue quien dio la noticia y detalló que murió por "causas naturales" mientras dormía.

El último trabajo de Nicholas Brendon fue en la película de terror ‘Dawn’, en 2022.

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Con información de N+

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