Muere en Estados Unidos el Actor Nicholas Brendon a los 54 Años
|
N+
-
Es conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la Cazavampiros'
COMPARTE:
En los Estados Unidos, falleció a los 54 años, el actor Nicholas Brendon.
‘Buffy, la cazavampiros’
El actor es conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la cazavampiros’.
La familia del artista fue quien dio la noticia y detalló que murió por "causas naturales" mientras dormía.
El último trabajo de Nicholas Brendon fue en la película de terror ‘Dawn’, en 2022.
Historias recomendadas:
- Hacienda Reactiva Estímulos Fiscales a Gasolinas por Guerra en Irán; Conductores Pagarán Menos
- Fiscalía de Guerrero Detiene a 5 Presuntos Responsables de Ataques a Transportistas en Acapulco
- Pumas vs América: ¿Cuándo y Dónde Ver Gratis el Partido de la Jornada 12 en Liga MX 2026?
Con información de N+
LECQ