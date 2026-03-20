Fiscalía de Guerrero Detiene a 5 Presuntos Responsables de Ataques a Transportistas en Acapulco

La Fiscalía de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de cinco personas, señaladas como probables responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, relacionados con un ataque al transporte público en Acapulco.

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En un operativo coordinado con elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Estatal, fueron detenidos:

Alexander “N”, Ricardo “N”, Juan “N”, Gustavo “N” e Ireri “N”.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a los hechos ocurridos el 16 de marzo, cuando una unidad del transporte público fue incendiada en la colonia Jardín Azteca, sobre la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, este ataque dejó una persona fallecida y siete más lesionadas.

En el operativo participaron elementos de la secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, secretaría de Marina, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía Estatal.

Los detenidos serán puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

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Los cárteles que acechan al transporte público en Acapulco

Una investigación especial de Abraham Reza y Mauricio Mendicuti revela que las más de 20 mil unidades que circulan en el puerto y las rutas alimentadoras, pagan cuota por extorsión, la cual, deben entregar los chóferes a varios grupos delictivos al mismo tiempo.

Líderes transportistas señalan que la violencia inició hace 10 años, se intensificó con la pandemia y empeoró tras el paso de los huracanes Otis y John.

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