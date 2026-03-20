Pumas vs América: ¿Cuándo y Dónde Ver Gratis el Partido de la Jornada 12 en Liga MX 2026?

La Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 empezó este viernes 20 de marzo con dos encuentros, pero el platillo fuerte se disfrutará hasta el sábado: Se trata del partido Pumas vs América, que ha generado gran expectativa por las condiciones tan distintas en las que llegan al compromiso.

Los Pumas vienen con la moral en alto luego de arrebatarle un empate a dos goles al Cruz Azul la semana pasada. Con ese resultado, los universitarios se ubicaron en el quinto lugar de la tabla, con 20 unidades.

En tanto que el América apenas empieza a levantar el vuelo, luego de varias jornadas sin buenos resultados. Las Águilas quieren sumar su tercera victoria al hilo, luego de superar 2-1 al Querétaro y 2-0 al Mazatlán.

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Las Águilas ocupan el casillero 7 gracias a las 17 unidades que ha cosechado. Sin embargo, en caso de ganarle al equipo de la UNAM (20 puntos) no podrá rebasarlo en la clasificación debido a que tiene peor porcentaje de goleo.

Más allá de las estadísticas o la situación por la que atraviesan, los Pumas y el América siempre ofrecen duelos electrizantes. Hay una rivalidad histórica que condimenta aún más este tipo de partidos, sean de temporada regular o en Liguilla.

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Keylor Navas amplió su contrato con los Pumas hasta el 2027

Además, el equipo universitario está con el ánimo en alto debido a que el portero Keylor Navas acaba de renovar contrato. El costarricense, exestrella del Real Madrid, amplió el compromiso por un año: Torneo Apertura 2026 y el Clausura 2027.

Luego de semanas de incertidumbre, los Pumas dieron a conocer a través de sus redes sociales que las negociaciones llegaron a buen puerto: "¡Es oficial! La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas de la UNAM".

¿Dónde Ver Pumas vs América Hoy? Horario y Canal que Transmite En Vivo Gratis el Partido de la Liga MX 2026

El partido Pumas vs América se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX, casa del equipo auriazul. La cita para que ruede la pelota es a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Para ver el partido Pumas vs América en vivo de manera gratuita puedes hacerlo a través del Canal 5. También se puede seguir por TUDN, en señal por cable. Y si lo prefieres, en la plataforma de streaming ViX igual estará disponible.

A continuación todos los partidos de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026, que se disputarán en estas fechas y horarios:

Necaxa vs Tijuana, viernes 20 de marzo a las 19:00 horas

Mazatlán vs Cruz Azul, viernes 20 de marzo a las 21:06 horas

Atlas vs Querétaro, sábado 21 de marzo a las 17:00 horas

San Luis vs León, sábado 21 de marzo a las 19:00 horas

Monterrey vs Guadalajara, sábado 21 de marzo a las 19:05 horas

Pumas vs América, sábado 21 de marzo a las 21:10 horas

Pachuca vs Toluca, domingo 22 de marzo a las 17:00 horas

Santos vs Puebla, domingo 22 de marzo a las 17:00 horas

Juárez vs Tigres, domingo 22 de marzo a las 19:06 horas

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Con información de N+

RGC