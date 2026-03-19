Lago de Texcoco Revive: Regresan 230 Mil Aves Migratorias y Especies Desaparecidas

En el municipio de Texcoco, en el Estado de México, el Lago de Texcoco ha experimentado una recuperación ambiental que pocos creían posible. Este espacio, que abarca más de 14 mil hectáreas dentro de la cuenca del Valle de México, hoy alberga más de 250 especies de flora y 370 de fauna. Lo que antes fue proyectado como el sitio para un nuevo aeropuerto, ahora se ha convertido en un refugio natural donde cerca de 230 mil aves migratorias llegan cada año, marcando un cambio ambiental que ya genera atención nacional.

Un santuario inesperado: el regreso de especies que habían desaparecido

El resurgimiento del Lago de Texcoco no solo es visible en su paisaje, sino en la fauna que ha comenzado a regresar. La presencia de aves migratorias ha aumentado de forma significativa, incluyendo especies que habían dejado de visitar la zona durante años. Este fenómeno refleja una mejora ecológica impulsada por acciones comunitarias y procesos de restauración ambiental.

Maru Ramírez, integrante de la Comunidad para la recuperación del Lago de Texcoco, ha documentado estos cambios y explicó el impacto de esta transformación.

"Nuevamente se han podido avistar pelícanos. Esas especies habían dejado de venir o de visitar estos sitios. Hay nuevas especies como el martín pescador. También registramos una nueva especie para esta zona, que es el víreo ojos blancos, un ave migratoria".

Lago de Texcoco: Comunidades Trabajan en Recuperación y Conservación; Especies Han Regresado

Comunidades al rescate: el proyecto que cambió el destino del lago

Detrás de esta recuperación hay un esfuerzo colectivo. Un total de 28 comunidades de Atenco y de la región montañosa de Texcoco participan en iniciativas para restaurar el ecosistema y garantizar su sostenibilidad. Estas acciones buscan preservar la biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de la población.

Uno de los avances más relevantes ha sido la implementación de sistemas naturales para el tratamiento de aguas residuales, lo que ha permitido recuperar la calidad del agua y hacerla útil para actividades agrícolas.

Arturo González, representante de Comunidades para la recuperación y conservación del Lago de Texcoco, detalló cómo funciona este sistema.

“A través de biofiltros que son plantas, piedras y bacterias, se retira la materia orgánica y contaminantes del agua residual. Gracias a las celdas por las que pasa el agua, logramos tener agua limpia, tratada y disponible para riego sin contaminantes para cultivos como maíz, alcachofa, lechuga y otras hortalizas”.

Aves como la monjita americana, garza blanca, garza de dedos dorados y pato mexicano han regresado al Lago de Texcoco tras su recuperación ambiental como área natural protegida Lago Nabor Carrillo. Foto: Cuartoscuro

Agua limpia y vida nueva: peces, cultivos y el regreso del “caviar azteca”

El impacto de los humedales es tan profundo que el agua tratada ahora permite la reaparición de vida acuática. En los estanques ya se observan distintas variedades de peces, lo que confirma la efectividad del proceso de saneamiento.

Nancy López, encargada de educación ambiental, explicó que la conservación de aves es una prioridad, ya que el lago es clave para las rutas migratorias.

“Priorizamos la conservación y el cuidado de las aves. Esta área natural se caracteriza por la llegada de aves migratorias, por lo que las actividades están enfocadas en el reconocimiento del territorio y en el saneamiento gracias a la vegetación”.

Entre los productos que han resurgido destaca el ahuautle, conocido como el “caviar azteca”, un alimento prehispánico que vuelve a ser aprovechado por productores locales.

Orlando Villanueva, productor de ahuautle en el Lago de Texcoco, explicó su importancia.

“El ahuautle es conocido como el caviar azteca desde tiempos prehispánicos. Es un huevecillo de un insecto acuático que se ha cosechado tradicionalmente en el lago y que hoy vuelve a producirse gracias a la recuperación del agua”.

Con bajas temperaturas durante el primer puente del año, el Parque Ecológico Lago de Texcoco tuvo poca afluencia; este 2026 ampliará su oferta deportiva, ambiental y recreativa. Foto: Cuartoscuro

Fuego y riesgo: brigadas protegen un ecosistema en recuperación

A pesar de los avances, el Lago de Texcoco enfrenta amenazas constantes, especialmente durante la temporada de calor. Las brigadas contra incendios trabajan para proteger este ecosistema.

Pedro Álvarez, brigadista forestal, detalló que han combatido aproximadamente 25 incendios en las 14 mil hectáreas.

“En esta temporada hemos combatido aproximadamente 25 incendios en las 14 mil hectáreas. Hemos visto víboras, conejos y aves que, por el humo, se sofocan y ya no pueden volar”.

Un decreto clave que cambió el futuro del lago

El 22 de marzo de 2022, el Lago de Texcoco fue declarado Área Natural Protegida, lo que permitió frenar proyectos que amenazaban su equilibrio y sentó las bases legales para su conservación.

Hoy, este espacio representa un pulmón ecológico del Valle de México y un ejemplo de cómo la colaboración comunitaria puede revertir años de deterioro ambiental.

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