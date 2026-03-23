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ONU También Debería Enviar Ayuda Humanitaria a Cuba, Afirma Sheinbaum

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La presidenta Sheinbaum señala que México reivindica el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación

Envío de buques con ayuda humanitaria a Cuba

Envío de buques con ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) "también debería enviar ayuda humanitaria" a Cuba.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y que hoy saldrá un nuevo cargamento para la isla.

“Y sí revindicamos y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales”, afirmó la mandataria. 

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT

Claudia Sheinbaum Pardo
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