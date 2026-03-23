Marchas Hoy 23 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Bloqueos este Lunes

Este lunes 23 de marzo de 2026, te compartimos la información sobre las marchas y concentraciones previstas para hoy, para que puedas planear tus trayectos y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), este día se prevén 6 concentraciones, 8 plantones y también eventos de esparcimiento, que te detallamos a continuación.

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Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 23 de Marzo 2026

Concentraciones hoy 23 de marzo

05:30 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial acudirá a Palacio Nacional, para exigir indemnización constitucional a la totalidad de las personas juzgadoras federales cesadas, pago inmediato de pensiones complementarias pendientes a los jubilados; así como la no afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial acudirá a Palacio Nacional, para exigir indemnización constitucional a la totalidad de las personas juzgadoras federales cesadas, pago inmediato de pensiones complementarias pendientes a los jubilados; así como la no afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal. 08:45 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: Colectiva Feminista “Morras de Fuego” estará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido, en la colonia Doctores, para exigir que las carpetas de investigación que hay en contra de un presunto agresor, acusado de tentativa de feminicidio, sean judicializadas y se obtenga justicia para la víctima.

Colectiva Feminista “Morras de Fuego” estará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido, en la colonia Doctores, para exigir que las carpetas de investigación que hay en contra de un presunto agresor, acusado de tentativa de feminicidio, sean judicializadas y se obtenga justicia para la víctima. 10:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: Colectiva Feminista “Vulvas Rebeldes” acudirá al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, como parte de la jornada de protesta “Bordada en la Plaza de las Familias Buscadoras”.

Colectiva Feminista “Vulvas Rebeldes” acudirá al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, como parte de la jornada de protesta “Bordada en la Plaza de las Familias Buscadoras”. 12:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: Colectiva “Hijas de la Cannabis” estará en dos puntos: La Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre, y en el Hemiciclo a Juárez, para recaudar juguetes para infancias en situación de calle y sin hogar, rumbo a la celebración del Día del Niño y la Niña.

Colectiva “Hijas de la Cannabis” estará en dos puntos: La Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre, y en el Hemiciclo a Juárez, para recaudar juguetes para infancias en situación de calle y sin hogar, rumbo a la celebración del Día del Niño y la Niña. 12:00 horas | Alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco: Colectivo “Plataforma 4:20” acudirá a dos puntos: El Monumento a la Madre y en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis.

Colectivo “Plataforma 4:20” acudirá a dos puntos: El Monumento a la Madre y en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis. Durante el día | Alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán: Como parte de una “vigilia de Oración”, la organización 40 Días por la Vida acudirá a estos 5 puntos:

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal, Tlalpan.

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur Manzanillo 49, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés, Coyoacán.

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa Atlixco 12, colonia Condesa, Cuauhtémoc.

Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc.

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