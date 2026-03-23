Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 23 de Marzo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 23 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:52 horas. Se registra cierre total de circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 163, dirección Durango, por atención de accidente debido a trasvase de carga.

01:36 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México–Querétaro, km 196, dirección Querétaro, por choque de costado entre tractocamiones.

01:13 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 170, dirección Acapulco, tras atención de accidente.

01:01 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque, po tracto camión con falla mecánica.

00:50 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Hermosillo–Magdalena, km 14, dirección Hermosillo, por choque contra barrera metálica.

00:45 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 163, dirección Durango, por volcadura de tracto camión, con carga vehicular en la zona.

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ASJ