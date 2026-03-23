Paseo Nocturno Primavera 2026: ¿Cuál es la Ruta y Horario del Recorrido en Bici en CDMX?

El Paseo Nocturno Primavera 2026 regresa con todo a la CDMX, por ello, si no te lo quieres perder, toma nota de todos los detalles para que salgas a rodar en bici junto a tus personas favoritas.

Las autoridades capitalinas dieron a conocer cómo se realizará este recorrido por las principales vialidades de la Ciudad de México, con motivo de la llegada de la primavera.

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“La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) invita a la ciudadanía a participar en el segundo Paseo Nocturno 'Muévete en Bici' del año con motivo del inicio de la Primavera”, informó.

Toma nota, ya que podrán asistir las personas de todas las edades, además, si no tienes bici, habrá un módulo donde te prestarán el vehículo de manera gratuita, solo presentando tu identificación oficial.

Sin embargo, si lo tuyo no es la bici, pero sí los patines o patineta, también podrás unirte a la diversión que ofrece el Paseo Nocturno Primavera 2026. Eso sí, recuerda llevar todo tu equipo de seguridad, luces y mucha actitud.

En esta edición no es necesario que lleves disfraz, pero si te late la idea de usar uno en el recorrido, es bienvenido. La música no puede faltar, así que encontrarás grupos musicales en la Glorieta del Ahuehuete de Paseo de la Reforma.

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¿Cuál es la ruta y horario del Paseo Nocturno Primavera 2026 en CDMX?

De una vez arma el plan, ya que el Paseo Nocturno Primavera 2026 en Bici se realizará el sábado 28 de marzo de las 19:00 a las 23:00 horas. Toma en cuenta que en su totalidad el recorrido tendrá una extensión de 22 kilómetros.

Salida: Fuente de Petróleos

Llegada: Zócalo o Plaza Tlaxcoaque

Durante el recorrido del Paseo Nocturno Primavera 2026, vas a transitar por sitios emblemáticos de la CDMX, como:

Chapultepec

Paseo de la Reforma

Centro Histórico

Si quieres que te presten una bicicleta, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) atenderá el módulo en un horario de 19:00 a 22:00 horas presentando una identificación oficial en la Glorieta del Ahuehuete.

Para facilitar tu llegada para el Paseo Nocturno Primavera 2026, la Red de Movilidad Integrada (MI) permitirá el ingreso con bicicletas desde las 17:00 horas a los siguientes transportes:

Metro

Metrobús

Tren Ligero

Cablebús (Todo el día)

En tanto, el RTP y Trolebús estarán sujetos a disponibilidad. ¿Ya sabes quién te acompañará?

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