Hallan sin Vida a Madre e Hija en Departamento en Azcapotzalco; Tenían Reporte de Desaparición

Este día se reportó el hallazgo sin vida de una madre y su pequeña hija al interior de un departamento en la colonia Santa Bárbara, en Azcapotzalco, Ciudad de México. Sin embargo, el caso conmocionó a los vecinos, ya que ambas habían sido reportadas como desaparecidas desde noviembre de 2025; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados por los vecinos de la Unidad Habitacional localizada en el número 103, de la avenida Real de San Martín.

Noticia relacionada: Eitan Daniel: Claves del Caso del Bebé Asesinado por su Familia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Los habitantes refirieron a las autoridades que detectaron olores fétidos provenientes de uno de los departamentos, por lo que era necesario que acudieran a verificar la situación.

En ese momento comenzó una intensa movilización de servicios de emergencia, debido a que al interior del departamento 404, hallaron a dos mujeres sin vida, una de ellas menor de edad, también confirmaron el fallecimiento de la mascota que vivía con ellas.

Video: Hallan Muertas a una Mujer, su Hija y una Mascota en Departamento de Azcapotzalco, CDMX

¿Quiénes eran madre e hija halladas muertas en Santa Bárbara, Azcapotzalco?

Luego de que confirmaron la muerte de madre e hija, los familiares de las víctimas fueron notificados del hallazgo. La familia de Natalie, de 41 años de edad, y de Ariana, de 5 años de edad, indicaron que ambas contaban con una ficha de búsqueda por desaparición.

Los familiares señalaron que el 17 de noviembre de 2025, perdieron contacto con ellas, por lo que acudieron a hacer la denuncia correspondiente para dar con sus paraderos; incluso, se activó una Alerta Amber para dar con la niña.

"El día 17 de noviembre de 2025, Ariana "N" de 05 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, desde ese momento se desconoce su paradero", refiere la ficha de búsqueda con los datos de la menor.

En tanto, se sabe que Natalie era egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que vivía en ese lugar junto a su hija y su mascota desde hace tiempo.

¿Qué pasó con Natalie y Ariana?

Según los primeros reportes, los cuerpos fueron hallados en habitaciones distintas, uno de ellos fue localizado en el cuarto de lavado. Asimismo, se tiene conocimiento de que madre e hija no mostraban signos de violencia.

Por está razón, las autoridades investigan el caso, ya que se desconoce si se trató de una posible intoxicación por fuga de gas o cualquier otro químico.

Historias recomendadas:

EPP

