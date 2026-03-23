Hallan a Hombre Sin Vida Frente a Instalaciones de la FGR en CDMX, ¿Qué Pasó?

El hallazgo de un hombre sin vida frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos solicitaron apoyo a los equipos de rescate, ya que una persona inconsciente se encontraba en inmediaciones del parque Santa María la Redonda, por lo que de inmediato acudieron a verificar la situación.

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Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales. Por está razón, se solicitó la presencia de integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Cómo murió el hombre frente a la FGR?

La zona donde fue hallado el hombre sin vida fue acordonada para permitir las primeras investigaciones, toma de posibles indicios, así como el levantamiento del cuerpo.

Los vecinos relataron que encontraron al hombre y al notar que no respondía, solicitaron apoyo a las autoridades. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la víctima, asimismo, si vivía en situación de calle o era un peatón. En tanto, se realizará una revisión a las cámaras de seguridad en la zona para tratar de obtener más datos que ayuden en el esclarecimiento del caso.

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