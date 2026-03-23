Implementan Sistema para Monitorear Migración de Mariposa Monarca

El goobierno de México, a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), puso en marcha un innovador sistema de monitoreo para estudiar con mayor precisión los desplazamientos de la mariposa monarca en el país.

En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, precisó que esta herramienta, que tuvo el apoyo técnico de Cellular Tracking Technologies y el Cape May Point Arts and Science Center, consiste en el sistema de marcaje BlueSeries "un transmisor de radio ultraligero con codificación digital, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias más pequeñas del mundo".

El dispositivo tiene un peso de 0.06 gramos y cuenta con un sensor con panel solar que mide aproximadamente cuatro centímetros, incluyendo la antena.

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Según la información, el sensor permitirá al equipo de especialistas "conocer con precisión" el desplazamiento de esta especie en las colonias de hibernación y durante su migración de primavera, a través de la aplicación Project Monarch.

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¿Cómo se realizó el proyecto?

Para el estudio se instalaron 175 sensores en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán, y los especialistas emplearon una metodología que prioriza la integridad de la mariposa monarca para garantizar el bienestar de los ejemplares y el éxito de la investigación.

Los expertos recolectaron con redes especializadas ejemplares de hembras y machos de colonias ubicadas dentro del Área Natural Protegida y sitios de hibernación fuera de ella, los cuales debían contar con alas en buenas condiciones y buen tamaño.

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Después, los ejemplares fueron pesados y medidos para documentar su estado físico general y luego se les colocó el dispositivo con un pegamento especial.

A cada sensor se le asignó un código único vinculado al santuario de origen, por ejemplo, del ROS001 al ROS040 para El Rosario, lo que permite un seguimiento individual en la base de datos.

“Finalmente, todas las mariposas fueron liberadas sin ningún tipo de daño”, apuntó el boletín.

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Los datos de seguimiento del proyecto muestran que nueve mariposas monarca cruzaron la frontera de Estados Unidos, cinco se encuentran en lo profundo del país y, por primera vez, mariposas marcadas en otoño se dirigen ahora hacia el norte en la etapa de regreso, de acuerdo con los resultados que se han obtenido.

Cada año, millones de mariposas monarca se desplazan miles de kilómetros para cubrir la distancia desde sus zonas de reproducción en Canadá y Estados Unidos hasta los sitios de hibernación en el centro de México, pero los investigadores alertaron ahora de cómo su hábitat se podría desplazar hacia el sur como consecuencia del cambio climático.

Las mariposas arriban entre noviembre y marzo para hibernar en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, siendo los santuarios más famosos El Rosario (Ocampo) y Sierra Chincua (Angangueo) en Michoacán, y Piedra Herrada (Temascaltepec) en el Estado de México.

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Con información de EFE

ASJ