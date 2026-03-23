Niños Mexicanos Apoyan a los Leones de Mesopotamia de Irak en Repechaje FIFA en Monterrey

Los niños mexicanos mostraron su alegría por tener cerca a los Leones de Mesopotamia de Irak previo a la repesca de la FIFA que se disputará en Monterrey, en busca de un boleto para el Mundial 2026.

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Niños mexicanos echan porras al combinado de Irak que entrena en su escuela

Un video que compartió la Selección de Futbol de Irak mostró la convivencia que mantuvo el representativo de Medio Oriente con niños y niñas de Monterrey que observaron el entrenamiento y al final se acercaron para pedirles su autógrafo y conversar en inglés con los futbolistas.

أصوات صغيرة… لكن دعم كبير 🇮🇶🇲🇽❤️

أطفال مكسيكيون يقفون خلف أسود الرافدين في مونتيري ✨



Small voices… big support 🇮🇶🇲🇽❤️

Mexican kids backing the Lions of Mesopotamia in Monterrey ✨ pic.twitter.com/O4RRuXlTLt — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 24, 2026

La selección nacional de Irak llegó la madrugada del domingo 22 de marzo al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Los jugadores y el cuerpo técnico, que lidera Graham Arnold, tuvieron un viaje que rebasó las 16 horas.

Autógrafos de miembros de la Selección de Futbol de Irak a niños de Monterrey. Foto: X @IraqNT_EN

¿Dónde se hospeda el equipo de Irak?

El equipo iraquí se hospeda en el hotel Hilton Monterrey, de San Pedro Garza García. Los jugadores que pertenecen a clubes europeos se incorporarán a partir de este lunes 23 de marzo.

¿En qué lugar entrenan los leones de Mesopotamia de Irak?

Así muestran su cercanía los futbolistas de Irak antes del partido de repesca en Monterrey. Foto: X @IraqNT_EN

El equipo de Irak realiza sus entrenamientos en las instalaciones del Colegio Irlandés, que está muy cerca del hotel donde se hospedan, esto para adaptarse y concentrarse en sesiones tácticas, activaciones físicas y análisis del rival, que se conocerá del vencedor del partido entre Bolivia y Surinam.

¿Cuándo será el partido de repesca en Monterrey?

El partido se realizará el 31 de marzo de 2026 en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe. Se prevé una asistencia que rebase las 25 mil personas, al tenerse más de 15 mil boletos vendidos.

Dos duelos impensables en Monterrey y Guadalajara

Pese a estar en el mismo continente, Bolivia y Surinam nunca se han enfrentado. Jamaica, a su vez, jamás pensó que en su camino hacia un Mundial se toparía con Nueva Caledonia. Las dos eliminatorias más exóticas de la historia protagonizan la puesta de largo de dos de las tres sedes mexicanas.

En Monterrey, Bolivia busca, frente a Surinam, acceder a la final de la repesca, donde aguarda Irak gracias a su mejor clasificación de la FIFA. A dos pasos del sueño mundialista, el pase sería el mejor homenaje posible a Xabier Azkargorta, el 'bigotón' que.

Su rival, Surinam, logra al fin voz propia después de haber estado surtiendo a Países Bajos de jugadores como Clarence Seedorf, Edgar Davids o Jimmy Floyd Hasselbaink.

El ganador se enfrentará el martes 31 a Irak , una selección que, afectada por la guerra en Medio Oriente, pidió incluso que se pospusiese la repesca.

, una selección que, afectada por la guerra en Medio Oriente, pidió incluso que se pospusiese la repesca. En la otra semifinal, Jamaica juega contra Nueva Caledonia, sorprendente candidato oceánico con una población de unos 297 mil habitantes, que no fue reconocido oficialmente por la FIFA hasta 2004 y cuya selección ocupa el puesto 150.

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Con información de N+

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