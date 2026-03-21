Mundial 2026: Selección de Irak Ya Viaja a Monterrey para Jugar el Repechaje

Aunque la participación de Irak en el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026 pareció, por momentos, estar en riesgo luego del conflicto armado en Medio Oriente, finalmente el combinado iraquí ha emprendido el viaje hacia la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este sábado 21 de marzo la cuenta oficial en X (antes Twitter) de la selección nacional de Irak, compartió fotos de los seleccionados iraquíes momentos antes de viajar a México.

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Como se sabe, Irak tiene programado su partido por el repechaje para el 31 de marzo en el Estadio Monterrey, ante el ganador del duelo Bolivia vs Surinam que se jugará tres días antes en esa misma sede. "Con la bendición de Dios, nuestro equipo nacional parte hacia Monterrey", fue el mensaje publicado.

📹| على بركة الله.. منتخبنا الوطني يغادر إلى مونتيري 🇮🇶🇲🇽✈️



With God’s blessing, our national team departs to Monterrey 🇮🇶🇲🇽✈️ pic.twitter.com/Y7yAvrnHI7 — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 21, 2026

¿Por qué estaba en riesgo la presencia de Irak en el partido de repechaje en México?

A tan sólo unas cuantas semanas para que se llevara a cabo el repechaje para el Mundial 2026, la Selección de Irak enfrentaba serios problemas debido al conflicto armado en Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Uno de ellos era el trámite de las visas del equipo y el otro es que su entrenador estaba varado en los Emiratos Árabes Unidos.

Fue la Federación Iraquí de Futbol la que señaló el miércoles 4 de marzo que el técnico Graham Arnold, que dirige al combinado nacional, estaba atrapado en ese país debido al cierre del espacio por el conflicto bélico en Medio Oriente. El tiempo apremiaba, porque Irak tiene programado el partido de repechaje para el 31 de marzo en Monterrey. Su rival será el ganador del partido Bolivia vs Surinam, que se jugará el 28 de ese mismo mes, pero afortunadamente para ellos, el asunto se solucionó.

El otro gran problema que existía era que los seleccionados que juegan en clubes de la Liga de futbol local o en otros países vecinos no podían tramitar sus visas debido a que las embajadas están cerradas como medida preventiva. Sin embargo, el gobierno mexicano brindó su apoyo para acelerar los trámites y finalmente los jugadores pudieron obtener el documento.

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DB