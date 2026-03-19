Irán "Boicoteará" a EUA pero No el Mundial de Futbol, Dice Presidente de Federación

El miércoles, el presidente de la federación iraní de futbol, Mehdi Taj, indicó que Irán "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial" de futbol.

De acuerdo con el programa, Irán debe jugar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero se estudia la posibilidad de trasladar esos partidos a México.

En un video publicado por la agencia de prensa Fars Taj, Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de futbol, señaló:

"Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo".

La federación iraní de futbol afirma que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque hasta ahora el máximo organismo del futbol mundial ha indicado que el calendario no se cambiará.

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México

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que México está preparado para albergar los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario, por el conflicto en Medio Oriente.

"México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA".

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, precisó inicialmente que Trump había dado garantías de que la selección de Irán seguiría siendo bienvenida.

No obstante, Trump generó críticas hace una semana al declarar que la selección de Irán no debería viajar al torneo "por su propia vida y seguridad".

A lo que Teherán respondió que "nadie puede excluir a la selección nacional de Irán del Mundial".

Programa oficial

El programa oficial prevé que Irán se enfrente en Los Ángeles a Nueva Zelanda y Bélgica, y después en Seattle a Egipto, por el grupo G.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el Mundial está prevista en Tucson, Arizona.

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Con información de AFP

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