México, Sin Inconveniente para Recibir Partidos de Irán del Mundial 2026: Esto Declaró Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró hoy, 17 de marzo de 2026, que México no tiene inconveniente en albergar los partidos de Irán del Mundial 2026, pero comentó que la FIFA está analizando ese tema.

“(Los iraníes) lo están viendo con la FIFA, si es factible —porque iban a ir a Estados Unidos— si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”.

Así lo dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera, luego de ser cuestionada sobre si hay condiciones para que México pueda recibir los partidos de Irán.

Datos clave

Irán forma parte del grupo G del Mundial 2026 junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Tiene programados sus encuentros iniciales en ciudades estadounidenses como Inglewood (California) y Seattle (Washington).

como Inglewood (California) y Seattle (Washington). México será uno de los países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá.

del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá. Una eventual reubicación de partidos dependería de acuerdos logísticos y políticos entre los organizadores y la FIFA.

Noticia relacionada: Irán Quiere Jugar sus Partidos del Mundial 2026 en México; Ya Negocia con la FIFA.

Decisión de la FIFA

De acuerdo con Sheinbaum, la decisión final dependerá del organismo rector del futbol internacional.

“México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, sostuvo.

“¿Para México no hay inconveniente, simplemente es el tema de la logística de la FIFA?”, se le preguntó a la titular del Ejecutivo, y ella respondió de manera afirmativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FIFA está analizando si Irán realizará sus partidos del Mundial 2026 en territorio nacional. pic.twitter.com/NCZdp4x2Jh — NMás (@nmas) March 17, 2026

Negociaciones de Irán

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que la Federación de Futbol de Irán inició negociaciones para trasladar a México los partidos del grupo G del torneo.

Lo anterior por problemas con la emisión de visas y el apoyo logístico por parte del Gobierno estadounidense, en el marco de la situación en Medio Oriente.

De acuerdo con la embajada iraní en México, las autoridades deportivas de ese país han solicitado la intervención de la FIFA para garantizar su participación en la Copa del Mundo, proponiendo a México como sede alternativa.

Cabe señalar que recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la selección iraní es “bienvenida” al Mundial, pero sugirió que no participe “por su propia seguridad”, luego el agravamiento del conflicto.

Al respecto, autoridades de Irán advirtieron que no existen condiciones para competir en Estados Unidos.

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Con información de EFE.

spb