Milán-San Remo 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en este 'Monumento' del Ciclismo?

En el que fue su sexto intento, Tadej Pogacar, considerado el mejor ciclista del mundo, por fin pudo conquistar la Milán-San Remo, el primer 'monumento' ciclista de la temporada, en un duro duelo con el británico Tom Pidcock, quien llegó en el segundo puesto.

Durante más de seis horas, los pedalistas tuvieron un recorrido casi en procesión, antes de entrar a los últimos 25 kilómetros, donde comenzó a estallar la estrategia y estamina de los corredores, para enfilarse a la Cipressa y el Poggio, las dos cotas míticas de la prueba.

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Previamente, los equipos comenzaron a jalar al pelotón y se dieron algunos intentos de escapada que rápidamente fueron vaporizados por las cuadrillas, con un trabajo a punto establecido desde el escritorio y aplicado en campo por los velocistas.

Tadej y Pidcock fueron las figuras a seguir: el primero para romper el maleficio y por fin conquistar San Remo, y el segundo porque siguió rueda a rueda al esloveno hasta el último metro.

Al final, La Classicissima se fue del lado del esloveno, que tras ganar este trazo ahora solo le queda pendiente la París-Roubaix, El Infierno del Norte, otro de los 'monumentos' ciclistas que no está en las vitrinas del líder del UAE Team Emirates.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Milán-San Remo?

El mexicano Isaac del Toro se convirtió en un fiel escudero para Tadej, al tirar del pelotón y en momentos marcar el paso y evitar a los escapistas, todo con el fin de que el esloveno se colgara la prueba.

Como gregario de lujo, el de Ensenada, recién ganador de la Tirreno-Adriático, apretó el paso para quemar a los oponentes del esloveno en los kilómetros finales y que ese esfuerzo pasara factura antes de la meta.

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El ciclista mexicano concluyó en la posición 110, a 4 minutos y 1 segundo de Tadej Pogačar, luego de rezagarse tras entregarse por completo en apoyo a la estrategia de su equipo.

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Con información de N+

ICM