Isaac del Toro Hace Historia: Mexicano Conquista el 'Tridente' en Tirreno-Adriático

Isaac Del Toro (UAE) se proclamó este domingo campeón de la Tirreno Adriático, merecido poseedor de un 'Tridente' por vez primera en manos de un mexicano, que amarró en la etapa precedente con una exhibición en el ascenso final, lo que le permitió llegar con el triunfo en el bolsillo a este desenlace en el que el italiano Jonatan Milan (Lidl-Trek) se llevó el esprint final.

Del Toro (Ensenada, 2003), pese a haberse visto envuelto en una pequeña caída múltiple en los metros finales, superó en la general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), sus grandes competidores en estas siete jornadas.

Con información de EFE.

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