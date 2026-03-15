Kimi Antonelli Gana su Primer GP en China y Mercedes Repite el 1-2: ¿En qué Lugar Quedó Checo?

El italiano Kimi Antonelli ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1 en China y su coequipero, el británico George Russell, concretó el 1-2 para Mercedes por segunda ocasión consecutiva en la temporada 2026, en la que Lewis Hamilton completó el podio. Mientras que el mexicano Sergio Pérez concluyó en posición 15.

El piloto de las flechas plateadas igual rompió una sequía para los competidores de su país, pues se convirtió en el italiano en lograr una victoria en la máxima categoría del automovilismo después de 20 años. Giancarlo Fisichella ganó el Gran Premio de Malasia de 2006 con Renault en 2006.

Antonelli lloró al ser entrevistado una vez que se bajó de su auto. Previamente gritó emocionado cuando la bandera a cuadros marcó su triunfo.

En una carrera marcada por el dominio de las flechas plateadas y la batalla constante de los Ferrari por el tercer lugar.

Aunque el circuito de Shangái brindó momentos notables, no estuvo exento de mala suerte para varios pilotos, pues cuatro ni siquiera arrancaron y tres más abandonaron por problemas con sus monoplazas en diversos momentos de la competencia.

Antonelli estuvo consistente y reafirmó su liderazgo en las 58 vueltas.

