Al menos tres integrantes de una familia fueron asesinados en Pénjamo, Guanajuato, la noche de este sábado 14 de marzo, entre ellos un niño tres años, luego de un ataque armado, de acuerdo con reportes preliminares.

Los hechos ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas, poco antes de las 21:00 horas, cuando sujetos acribillaron a un grupo de personas que convivía afuera de un domicilio sobre la calle Zapotera 53, señalan los primeros informes.

Los cuerpos de las víctimas, dos adultos y el menor de edad, quedaron sobre la banqueta, indicaron reportes locales. Otros informes señalan hasta cuatro muertos, pero autoridades no han precisado el saldo final.

Presuntamente, los hombres armados llegaron a bordo de motocicletas y dispararon con fusiles de grueso calibre. Tras cometer el crimen, se dieron a la fuga.

Condenan actos de violencia

El ayuntamiento de Pénjamo confirmó el asesinato de un menor de edad y condenó los actos de violencia por el multihomicidio, pero no precisó la cifra de víctimas.

Video: Matan a Integrantes de una Familia en Pénjamo, Guanajuato, Incluido Un Niño de 3 Años.

En un comunicado, el gobierno municipal señaló que hay disposición para colaborar con autoridades estatales y federales para salvaguardar a la ciudadanía.

"Condenamos de la manera más enérgica estos actos de violencia. Nos duele y nos indigna profundamente la información preliminar que señala la irreparable pérdida de la vida de un menor de edad", indicó.

"Reiteramos que mantenemos una coordinación permanente con autoridades estatales y federales para el reforzamiento de las acciones de seguridad, con el objetivo de seguir trabajando en la protección de las familias penjamenses", añadió.

La autoridad local dijo que fue alertada a servicios del 911 sobre disparos de arma de fuego en la colonia Lázaro Cárdenas, por lo que acudieron agentes municipales como primeros respondientes, quienes acordonaron la zona.

"Al arribar al sitio, y conforme a los protocolos de actuación policial, se procedió al acordonamiento del área y al aseguramiento de indicios, acciones que forman parte de las facultades de la Policía Municipal como primer respondiente y que se realizan en cumplimiento de los procedimientos para la preservación de la escena y la cadena de custodia.

"Posteriormente, el lugar fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, autoridad competente para llevar a cabo el procesamiento de la escena, las diligencias periciales y la investigación correspondiente para el esclarecimiento de los hechos", agregó.

La zona del ataque fue resguardada por elementos del Ejército.

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ASJ