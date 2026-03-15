Es Oficial: Cancelan Finalissima en Qatar por Conflicto en Oriente Medio

La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail, Qatar, el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada.

Según informó este domingo la UEFA, no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa ante la imposibilidad finalmente de disputarse en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 por el conflicto bélico que afecta a Oriente Medio.

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