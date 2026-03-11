Inicio Deportes Gobierno de Irán Anuncia que su Selección de Futbol No Participará en Mundial 2026

Gobierno de Irán Anuncia que su Selección de Futbol No Participará en Mundial 2026

|

N+

-

Ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, indica que la selección de futbol no participará en el Mundial 2026 

Afirman que la Selección de Irán no acudirá al Mundial 2026

Afirman que la Selección de Irán no acudirá al Mundial 2026. Foto: EFE

COMPARTE:

La selección de futbol de Irán no participará en el Mundial 2026, anunció este 11 de marzo de 2026 el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali.

 

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Noticias relacionadas:

Con información de N+.

spb

Mundial 2026
Inicio Deportes Ministro de deportes de iran anuncia que su seleccion de futbol no participara en mundial 2026