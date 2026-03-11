Gobierno de Irán Anuncia que su Selección de Futbol No Participará en Mundial 2026
Ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, indica que la selección de futbol no participará en el Mundial 2026
La selección de futbol de Irán no participará en el Mundial 2026, anunció este 11 de marzo de 2026 el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali.
