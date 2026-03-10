Irán Asegura que Australia Tomó Como Rehenes a 5 Futbolistas de su Selección Femenil 

Luego de que el Gobierno de Australia accedió a conceder asilo a 5 futbolistas de la Selección Femenil de Irán, el vocero del Ministerio de Exteriores iraní criticó este martes 10 de marzo esa decisión y señaló que están tomando "como rehenes" a las deportistas.

La Selección Femenina iraní llegó a Australia para participar en la Copa de Asia desde el mes pasado, antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las futbolistas fueron objeto de críticas en su país luego de no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en los dos juegos restantes.

Justo ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Gobierno australiano que concediera asilo a las futbolistas iraníes y dijo que Washington recibiría a las deportistas si no les daban refugio.

Luego de la petición de Trump, las autoridades australianas informaron este martes que habían concedido visados humanitarios a cinco de las 25 integrantes del equipo, entre ellas la capitana Zahra Ghanbari.

Por ello es que Ismail Bagaei, vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, criticó la decisión: "Mataron a más de 165 mujeres estudiantes iraníes inocentes en un doble ataque con misiles en la ciudad de Minab, ¿y ahora quieren tomar a nuestros atletas como rehenes asegurando que las están "salvando"? La audacia y la hipocresía son asombrosas".

Y añadió que el resto de las integrantes del equipo no deben preocuparse y les dijo: "Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!".

Amnistía Internacional (AI) celebró hoy la decisión del Gobierno australiano de conceder visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes, si bien expresó preocupación por la seguridad del resto del equipo.

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, justificó la aprobación de la demanda de asilo por miedo a que las futbolistas sean perseguidas en su país cuando regresen, informó el lunes.

Las cinco futbolistas que acabaron pidiendo asilo se fugaron de su hotel en la madrugada del lunes. "La policía australiana las trasladó a un lugar seguro. Anoche di mi aprobación a sus solicitudes de asilo humanitario", indicó Burke en conferencia de prensa.

"Pueden quedarse en Australia, aquí están seguras y hace falta que se sientan como en casa", añadió el funcionario.

La Selección Femenina de Irán, sin las 5 refugiadas, salió este martes 10 de marzo de Australia. La delegación voló desde Sídney a Kuala Lumpur, desde donde deberían continuar su viaje de regreso a Irán.

