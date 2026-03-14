Venezuela Elimina a Japón del Clásico Mundial de Béisbol y Asegura Pase a Olímpicos de LA

En una histórica victoria con doble premio, Venezuela derrotó este sábado 8x5 al Japón de Shohei Ohtani, el vigente campeón del Clásico Mundial de béisbol, y se metió en semifinales por primera vez desde la edición de 2009.

El triunfo de la Vinotinto en Miami le otorga también la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El lunes, Venezuela pugnará contra Italia en las semifinales del Clásico Mundial, mientras que República Dominicana, que también garantizó el pase olímpico, enfrentará el domingo a Estados Unidos.

De esos equipos saldrá el nuevo monarca, luego de que los asiáticos no pudieron revalidar el título.

Ambas semifinales se disputarán en Miami.

Esta edición del Clásico entregaba boletos olímpicos para las dos selecciones americanas mejor posicionadas exceptuando a Estados Unidos, que ya tenía su plaza asegurada por su condición de local.

Venezuela finalizó la fase de grupos por detrás de Dominicana pero la noche de este sábado, frente a más de 35 mil aficionados en Miami, dio la gran sorpresa del Clásico al tumbar a Japón, el gran dominador del mayor certamen de selecciones del béisbol.

La escuadra asiática triunfó en tres de las cinco ediciones anteriores del Clásico y nunca había quedado fuera de las semifinales.

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Así fue el juego

Este sábado, con un jonrón de Ohtani en la primera entrada, la escuadra japonesa llegó a dominar el marcador por 5x2 en la tercera entrada, antes de una vertiginosa reacción venezolana.

Un jonrón de dos carreras de Maikel García recortó terreno en el quinto inning y uno aún mayor de Wylier Abreu, de tres anotaciones, puso a Venezuela por delante con las tribunas del LoanDepot Park, en Miami, desbordadas de júbilo.

Mientras los relevistas sudamericanos contenían los bates asiáticos, el lanzador japonés Atsuki Taneichi cometió un grave error al fallar un tiro hacia el jardín central que permitió que Ezequiel Tovar anotara la última carrera en el octavo inning.

Ohtani, la superestrella del béisbol actual y héroe del triunfo de Japón en 2023, tuvo el triste rol de ser el último bateador nipón en un fallido intento de buscar una milagrosa remontada.

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Con información de AFP

ASJ