Checo Pérez Lamenta Choque con Valtteri Bottas en GP de China: "Terminó Costándome la Carrera".

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez asumió la responsabilidad por el incidente con su compañero de Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas, durante el Gran Premio de China, y dijo que ese choque le costó la carrera.



El tapatío, que finalizó en la posición 15, siendo el último entre los 'supervivientes' tras siete abandonos, explicó su coequipero no tenía posibilidades de moverse cuando decidió atacar.

"Eso fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por él. Pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir", dijo en la zona de medios luego de la competencia que ganó el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

"Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo", añadio.

Checo celebró que el choque no hubiera pasado a mayores y reiteró que "no hubo mala intención" y que "lo importante es disculparse" y admitir que a veces se cometen errores". Destacó la comprensión del finlandés, por quien se alegró de que hubiera finalizado en lugar 13 luego de 56 vueltas.

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"Creo que fue solo un error de juicio de mi parte. Y afortunadamente, no pasó nada. Es importante simplemente disculparse y darte cuenta de que la regaste, y así son las cosas, a veces cometes errores", planteó.

"Así es como debería ser cuando no hay malas intenciones entre compañeros. Afortunadamente fue con Valtteri, pero estoy feliz de que él haya terminado la carrera”, añadió.

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"Lo positivo es que terminamos"

Detro de lo destacable, Checo Pérez celebró que la escudería haya concluido la segunda carrera con sus dos pilotos, pues en el debut en Australia, solo él terminó y Bottas tuvo que abandonar por problemas con su monoplaza.

Catch up with Valtteri and Checo following the checkered flag at the Chinese GP ⏩️ pic.twitter.com/ug1ns61TLY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 15, 2026

"Lo positivo es que terminamos con ambos autos. Lo negativo es que creo que tenemos mucha limpieza que hacer en muchas áreas para asegurarnos de no perder posición en pista y llegar a las carreras mucho más preparados", reconoció.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera la sprint, la cual se celebró el sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305.3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.

Campeonato de pilotos luego del GP de China

George Russell – 51 puntos Kimi Antonelli – 47 Charles Leclerc – 34 Lewis Hamilton – 33 Oliver Bearman – 17 Lando Norris – 15 Pierre Gasly – 9 Max Verstappen – 8 Liam Lawson – 7 Arvid Lindblad – 4 Isack Hadjar – 4 Oscar Piastri – 3 Carlos Sainz Jr. – 2 Gabriel Bortoleto – 2 Franco Colapinto – 1 Esteban Ocon – 0 Fernando Alonso – 0 Lance Stroll – 0 Alexander Albon – 0 Nico Hülkenberg – 0 Valtteri Bottas - 0 Sergio Pérez - 0

Así va el Campeonato de constructores

Mercedes – 98 Ferrari – 67 McLaren – 18 Haas – 17 Red Bull – 12 Racing Bulls – 12 Alpine – 10 Audi - 2 Williams – 2 Cadillac - 0 Aston Martin - 0

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Con información de EFE

ASJ