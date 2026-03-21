Erick Portillo Hace Historia Y Conquista Primera Medalla Para México En Salto de Altura

México marcó un hecho histórico hoy, sábado 21 de marzo durante el Mundial de Atletismo Indoor celebrado en Torún, Polonia, gracias a la destacada actuación de Erick Portillo en la prueba de salto de altura.

El atleta chihuahuense de 25 años alcanzó su mejor registro personal al superar los 2.30 metros, resultado que le permitió quedarse con el segundo lugar y conquistar la primera medalla de plata para el país en esta disciplina dentro de un campeonato mundial bajo techo.

El oro fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk, quien también registró 2.30 metros, mientras que el tercer puesto se definió con un empate entre el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeong Woo, ambos con una marca de 2.26 metros.

Aunque Portillo igualó la altura del ganador, el criterio de desempate lo ubicó en la segunda posición.

Con esta presea, México suma su tercera medalla en la historia de los Campeonatos Mundiales Indoor, tras las obtenidas por Alejandro Cárdenas en los 400 metros en 1999 y Ernesto Canto en 1987.

Erick Portillo, subcampeón de salto de altura en Mundial de Atletismo. Foto: AFP

Con información de TUDN

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