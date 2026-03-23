Alcaldesa Detalla la Explosión en Refinería en Texas: "No Fue Una Bomba Ni Un Ataque Terrorista"

Charlotte M. Moses, alcaldesa de Port Arthur, Texas, dio detalles preliminares sobre la explosión registrada en la refinería de Valero y afirmó que no se trató de un acto terrorista, por lo que llamó a la calma, además de emitir una orden de confinamiento para los residentes cercanos al complejo.

Desde las instalaciones, Moses pidió a los vecinos de cuatro áreas que no salgan de sus casas hasta que personal de emergencias garantice que no hay mayor peligro y aseguró que nadie resultó herido.

"Nadie resultó herido, gracias a Dios. No fue un acto terrorista, no fue una bomba ni algo similar. Fue una explosión en una de las unidades de la planta. Estamos aquí obteniendo información actualizada de primera mano", indicó en un video.

La funcionaria dijo que no había ninguna orden de evacuación, por lo que pidió no hacer caso a informaciones que no estuvieran verificadas. Afirmó que los bomberos trabajan para contener las llamas en la refinería que cuenta con una capacidad de 380 mil barriles diarios.

"Si se sienten más seguros usando cubrebocas, háganlo. Si quieren apagar el aire acondicionado para evitar que entre aire del exterior, también pueden hacerlo. Tomen las medidas que consideren necesarias para sentirse seguros", añadió.

"Reitero: no fue una bomba ni un ataque terrorista. Fue la explosión de una unidad en la planta. Sabemos que la comunidad está sensible, pero mantengamos la calma", pidió.

¿Cuáles son las zonas en alerta?

También compartió un mensaje en la cuenta oficial de la ciudad en Facebook donde especificó qué zonas debían resguardarse de inmediato.

"Para garantizar la seguridad de todos los residentes en las áreas cercanas y ante la reciente explosión en la Refinería Valero, se ordena resguardo inmediato en sitio para las siguientes zonas", indicó en un breve mensaje y enlistó las siguientes zonas.

Desde Stilwell hacia el oeste

Al sur de la carretera 73

Sabine Pass

Pleasure Island

"Por su seguridad, permanezca en su ubicación hasta que el personal de emergencia emita el aviso de 'Todo despejado'. Gracias por su cooperación", añadió la alcaldesa.

Previamente, la policía sugirió a los habitantes del oeste de Port Arthur que se refugiaran luego de la explosión.

"Espere cierres de carreteras en y alrededor de la zona de la autopista 82 & 87 y el tráfico que entra en esta área desde carreteras adicionales", indicó.

La sheriff Zena Stephens dijo que no hay heridos reportados y que la explosión probablemente fue causada por un calentador industrial, informó la filial de CBS, KFDM.

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ASJ