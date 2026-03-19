Video: Momento en que Enorme Bola de Fuego Cruza el Cielo; NASA Confirma Estallido de Meteorito

El martes 17 de marzo de 2026, un meteorito de 7 toneladas atravesó el cielo de Cleveland, Estados Unidos, a 72 mil 420 kilómetros por hora (km/h), antes de desintegrarse con un estruendoso estallido, que causó sobresalto en la zona por el miedo de una explosión.

Pobladores de varios estados observaron una enorme y brillante bola de fuego alrededor de las 09:00 hora local, y lo reportaron en varias redes sociales.

De acuerdo con la American Meteor Society, se recibieron reportes desde Wisconsin hasta Maryland.

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Meteorito de casi 2 metros de diámetro

Posteriormente, la NASA confirmó que se trató de un meteorito de casi 1.83 metros de diámetro.

"Este realmente parece una bola de fuego, lo que significa que es un meteorito -un pequeño asteroide (…) Se lanzan tantas cosas en órbita que muchas veces lo que se ve ardiendo son solo satélites que reingresan a la Tierra. Pero, por lo general, esos no son tan brillantes", explicó el astrónomo Carl Hergenrother, director ejecutivo del grupo.

El primer avistamiento del meteorito ocurrió a unos 80 kilómetros sobre el lago Erie , cerca de Lorain.

, cerca de Lorain. Viajó más de 55 kilómetros a través de la atmósfera superior antes de fragmentarse sobre Valley City, al norte de Medina.

Así lo indicó la NASA en un comunicado de Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la agencia, en Huntsville, Alabama.

#MeteorSighting: A very bright daylight fireball was observed by witnesses from the northeast U.S. and Canada this morning, March 17. An analysis of currently available data places first visibility of the meteor above Lake Erie. The fireball - caused by a small asteroid nearly 6… pic.twitter.com/RREY3TeZ8F — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) March 17, 2026

Gran estruendo

Según la información, al desintegrarse, el meteorito liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, lo que provocó el estruendo.

Personal del Servicio Meteorológico Nacional en Cleveland también escuchó el estallido y sintió las vibraciones.

"Podría haber algunos fragmentos pequeños, pero gran parte se habría quemado en la atmósfera", indicó Brian Mitchell, del Servicio Meteorológico Nacional.

Al respecto, Hergenrother expuso que por lo general se registran caídas de meteoritos en algún lugar de Estados Unidos más o menos una vez al día, mientras que pedazos más pequeños de polvo espacial podrían caer 10 veces por hora.

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Con información de EFE.

spb