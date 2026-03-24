Antimateria es Trasladada en Carretera por Primera Vez en la Historia

Científicos en Ginebra, Suiza, sacaron a dar una vuelta a algunos antiprotones en un camión este martes 24 de marzo, en una prueba en carretera en extremo delicada que no se había intentado nunca.

Si esta llamada antimateria entra en contacto con materia real, aunque sea por un instante, será aniquilada en un rápido destello de energía. Por eso, expertos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, durante el transcurso de cuatro horas el martes, sacaron a la carretera unos 100 antiprotones.

Los antiprotones están suspendidos en el vacío dentro de una caja diseñada especialmente y se mantienen en su lugar mediante imanes superenfriados.

Después de sacarlos con cuidado del laboratorio y subirlos al camión, los científicos llevaron la antimateria en un trayecto en vehículo de media hora para probar cómo -si es que es posible- se pueden transportar por carretera estas partículas infinitesimales sin que se filtren.

Si todo sale bien, los antiprotones regresarán al laboratorio.

¿Cuál es la complejidad de la prueba?

La parte difícil: Manipular antimateria, como antiprotones, puede ser un asunto complicado. De acuerdo a cómo entienden hoy los científicos el universo, por cada tipo de partícula que existe hay una antipartícula correspondiente, que coincide exactamente con la partícula pero con una carga opuesta.

Si esos opuestos entran en contacto, se "aniquilan" entre sí, liberando mucha energía, dependiendo de las masas involucradas. Cualquier bache en el camino durante el trayecto de prueba que no sea compensado por la caja diseñada especialmente podría arruinar todo el ejercicio.

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El ensayo de este martes es un primer paso para cumplir las esperanzas de, algún día, entregar antiprotones del CERN a investigadores de la Universidad Heinrich Heine en Düsseldorf, Alemania, que está a unas ocho horas en condiciones normales de conducción.

La "trampa" de antiprotones

Los antiprotones han sido encerrados en una caja de mil kilogramos llamada una "trampa de antiprotones transportable". Es lo suficientemente compacta como para pasar por puertas ordinarias de laboratorio y caber en un camión.

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Utiliza imanes superconductores enfriados a -269 grados Celsius que permiten que los antiprotones permanezcan suspendidos en el vacío -sin tocar las paredes internas, que están hechas de... materia.

La masa en la prueba de este martes -ligeramente menor que la de unos 100 átomos de hidrógeno- es tan pequeña, dicen los expertos, que el peor resultado posible es la pérdida de los antiprotones. Incluso si llegan a tocar materia, cualquier liberación de energía sería imperceptible; solo un osciloscopio, que capta señales eléctricas, podría detectarla.

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"Se supone que debe contener estos antiprotones pase lo que pase: si el camión se detiene, si vuelve a arrancar, si tiene que frenar de golpe -todo eso-", dijo la portavoz del CERN, Sophie Tesauri sobre la "trampa".

Los próximos retos

Aún queda trabajo: La trampa puede contener los antiprotones por sí sola solo durante unas cuatro horas, y el viaje a Düsseldorf es el doble.

El centro con sede en Ginebra es conocido principalmente por su Gran Colisionador de Hadrones, una red de imanes que acelera partículas a través de un túnel subterráneo de 27 kilómetros y las hace chocar a velocidades que se acercan a la velocidad de la luz. Luego los científicos estudian los resultados de esas colisiones.

Pero el extenso y vibrante complejo de experimentos científicos va más allá de simplemente hacer chocar átomos: la World Wide Web, por ejemplo, fue inventada aquí por el británico Tim Berners-Lee en 1989.

La Universidad Heinrich Heine está considerada como un mejor lugar para estudiar antiprotones en profundidad, porque el CERN -con todas sus otras actividades- genera mucha interferencia magnética que puede distorsionar el estudio de la antimateria.

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Pero para llevarlos allí, esos antiprotones tendrán que evitar tocar cualquier cosa en el camino.

La fábrica de antimateria del CERN

El Desacelerador de Antiprotones del centro, donde un haz de protones se dispara contra un bloque de metal, provoca colisiones que generan partículas secundarias, incluidos muchos antiprotones. Se describe como una máquina única que produce antiprotones de baja energía para el estudio de la antimateria.

La "Fábrica de Antimateria" del CERN, dicen los responsables del laboratorio, es el único lugar en el mundo donde los científicos pueden almacenar y estudiar antiprotones.

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El centro ha estado experimentando con antimateria durante años, y ha logrado avances en la medición, el almacenamiento y la interacción de la antimateria. Hace dos años, el equipo transportó una "nube" de unos 70 protones -no antiprotones- a través del campus del CERN.

Es un procedimiento similar esta vez, excepto que con antiprotones se necesita una cámara de vacío mucho mejor, según Christian Smorra, responsable de un equipo detrás del aparato diseñado para almacenar y transportar antimateria.

Los nerviosos expertos que participaban en la prueba, no estuvieron disponibles para entrevistas antes del ejercicio, pero se esperaba que explicaran los resultados más tarde este martes.

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Con información de AP

ASJ

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