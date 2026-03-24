Cancelan Domingo de Ramos en Jerusalén por Guerra de EUA Contra Irán

La tradicional celebración del Domingo de Ramos en las calles de Jerusalén Este, prevista durante la Semana Santa el próximo 29 de marzo, queda suspendida debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El anuncio de la cancelación fue comunicada por el Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

"La tradicional procesión del Domingo de Ramos, que asciende a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, queda cancelada. Será sustituida por un momento de oración por la ciudad de Jerusalén, en un lugar por determinar", indicó.

Desde que Israel y Estados Unidos comenzaran los bombardeos contra Irán, el pasado 28 de febrero, la Basílica del Santo Sepulcro permanece cerrada al igual que el resto de lugares santos, por lo que tampoco ha tenido lugar ninguna celebración de Cuaresma en Jerusalén.

Cada Domingo de Ramos, miles de personas, peregrinos, palestinos cristianos y turistas están acostumbrados a ascender con cánticos y ramas de olivo hasta el Monte de los Olivos, en ambiente festivo y con una gran presencia de policías israelíes.

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Pizzaballa invitó a todos a unirse en oración en la víspera, el próximo sábado 28 de marzo, "rezando el Rosario para implorar el don de la paz y la serenidad, especialmente para quienes sufren a causa del conflicto", añade el texto.

Posponen Misa Crismal

A su vez, la Misa Crismal -normalmente celebrada el Jueves Santo, este año previsto el próximo 2 de abril- ha sido pospuesta a una fecha por determinar, "tan pronto como la situación lo permita".

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"Las restricciones impuestas por el conflicto y los acontecimientos de los últimos días no auguran una mejora inminente", se indicó.

"En diálogo constante con las autoridades competentes, junto con las demás Iglesias cristianas, estamos evaluando cómo, de la manera que se acuerde, podemos celebrar el misterio central de nuestra salvación en el corazón de nuestras Iglesias", explicó el cardenal.

El pasado 20 de marzo, un pedazo de tamaño considerable de un misil impactó -tras ser interceptado antes- sobre el tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, colindante a la Basílica del Santo Sepulcro, sin causar víctimas.

"La dureza de este tiempo de guerra, que nos afecta a todos, hoy conlleva la carga adicional de no poder celebrar la Pascua juntos y con dignidad. Esta es una herida que se suma a las muchas otras infligidas por el conflicto.

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"Pero no debemos dejarnos desanimar. Aunque no podamos reunirnos como quisiéramos, no abandonemos la oración", concluyó Pizzaballa.

El Domingo de Ramos es una celebración cristiana que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, donde fue recibido por la gente con palmas y ramas como símbolo de triunfo y reconocimiento.

Marca el inicio de la Semana Santa y recuerda un momento de esperanza y fe, previo a los eventos de la Pasión, cuyos acontecimientos narran el sufrimiento y muerte del hijo del Dios cristiano, desde su arresto hasta su crucifixión.

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Con información de EFE

ASJ