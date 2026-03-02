Reportan Fuertes Explosiones en Kuwait, Abu Dabi, Jerusalén, Tel Aviv, Doha y Baréin

Fuertes explosiones se reportaron en diversos puntos de Abu Dabi, Jerusalén, Tel Aviv, Doha, Kuwait, y la capital de Baréin, según reportes preliminares de la AFP, cuyos reporteros en el lugar alertaron de la situación.

Baréin anunció este lunes, tiempo local, que una persona murió en ataques iraníes contra sus vecinos del Golfo en respuesta a incursiones estadounidenses e israelíes.

Casi al mismo tiempo, se escucharon más explosiones en Dubai, Abu Dhabi, Doha y Manama. También se escucharon explosiones en la región de Tel Aviv, en el centro de Israel.

"Hace poco, las fuerzas armadas israelíes identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", indicó el ejército.

Añadió que se activó la defensa antiaérea para interceptarlos y se hizo un llamado a la población a dirigirse a los refugios.

La de Baréin, es la primera muerte en este país y la quinta en los ricos emiratos de la región desde el sábado, cuando estalló el conflicto.

"Se declaró un incendio a bordo de un buque extranjero en la ciudad industrial de Salman, tras la caída de restos de un misil interceptado. El incendio causó la muerte de un trabajador asiático y heridas graves a otros dos", informó el Ministerio del Interior, añadiendo que el incendio había sido "controlado y extinguido".

Periodistas de la AFP y testigos informaron el lunes haber escuchado fuertes explosiones en las dos mayores ciudades de los Emiratos Árabes Unidos, así como en las capitales de Qatar y Baréin.

Kuwait también dijo que sus defensas aéreas interceptaron un número indeterminado de drones que atacaban al país, pero no se reportaron heridos, según la agencia de noticias oficial.

La venganza iraní por la muerte de Alí Jamenei

Irán está llevando a cabo ataques contra países del Golfo en represalia por la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque israelí-estadounidense lanzado la madrugada del sábado.

Una persona murió y otras 32 resultaron heridas en Kuwait, mientras que tres ciudadanos paquistaníes, nepaleses y bangladesíes murieron y 58 personas resultaron heridas en los Emiratos.