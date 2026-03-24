Ignacio Mier Dice que Ajustaron 'Plan B' de Reforma Electoral y Alistan Dictaminación.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que se resolvieron ajustes del "Plan B" de la reforma electoral, por lo que el dictamen circulará en unas horas y afirmó que se aprobará este martes 24 de marzo.

El legislador emitió un breve aviso luego de sostener una reunión en Palacio Nacional, donde estuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinadores de los partidos aliados al oficialismo.

"Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo, conforme al artículo 139 del reglamento del @senadomexicano", publicó.

Mier se retiró de la sede del Eejecutivo federal la noche de este martes sin realizar ningún comentario.

Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 24, 2026

Previamente, Ricardo Monreal, jefe de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, dijo que la presidenta Sheinbaum estaba consciente de que el "Plan B" podría no ser aprobado.

Video: Aplazan Comisiones en el Senado Análisis del Plan B de la Reforma Electoral.

Según el reglamento de la Cámara alta, el dictamen debe enviarse con al menos 24 horas de anticipación para su discusión, plazo que no puede cumplirse mientras el documento siga en revisión. De acuerdo con Mier, ya todo fue ajustado y se alista la dictaminación en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.

Los cambios del 'Plan B'

La presidenta Claudia Sheinbaum envió la semana pasada una segunda versión de reforma electoral, luego de que su iniciativa de modificación constitucional fuera rechazada en la Cámara de Diputados, debido a que no contó con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.

Inicialmente, se planteó que la dictaminación sería este lunes 22 de marzo, pero esto se pospuso porque no hubo acuerdos con el PT.

Entre los cambios más destacados están los siguentes:

Reducción del presupuesto del Senado: disminución progresiva durante cuatro años hasta alcanzar 15% menos en términos reales respecto a 2026, sin afectar derechos laborales.

Límite al gasto de congresos estatales: sus presupuestos no podrán exceder 0.70% del presupuesto estatal.

Destino de ahorros (federal y estatal): los recursos liberados deberán usarse en infraestructura pública.

Reducción de regidores en municipios: ayuntamientos tendrán máximo 15 regidurías y 1 sindicatura; los que ya tengan menos, se mantienen igual.

Uso de ahorros municipales: deberán quedarse en el municipio y destinarse a servicios públicos y obra local, sin transferirse a otros niveles de gobierno.

Restricción a prestaciones de funcionarios electorales: se prohíbe pagar con recursos públicos seguros privados (médicos, de vida, pensiones, etc.), salvo que estén previstos en ley o contratos laborales.

Revocación de mandato más flexible: se podrá solicitar desde el segundo año de gobierno, adelantando un año su posible activación.

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ASJ