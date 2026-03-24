Denuncian a la FIFA en la Comisión Europea por Precios Excesivos de Boletos para el Mundial.

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios "exorbitantes" de las entradas del Mundial de futbol este año en Norteamérica y por sus procedimientos de compra "opacos y desleales", anunció este martes 24 de marzo.

Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE "ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA" por haber "abusado de su posición de monopolio", dijo la asociación en un comunicado.

A mediados de diciembre, la asociación de aficionados ya había exhortado a la FIFA a "iniciar una consulta" para hallar "una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del mundo".

La FSE afirma que los precios para la final del 19 de julio están muy por encima de los de la edición anterior en Catar.

Los boletos más baratos para la final se sitúan en 4 mil 185 dólares, según los demandantes, "siete veces más" que en el Mundial de 2022. En comparación, explica, los boletos más baratos para la final de la Eurocopa de 2024 de futbol costaban 95 euros (unos 100 dólares).

Video: Mundial 2026: Lista de Recomendaciones para Evitar Estafas en Compra de Boletos.

Las dos organizaciones arremeten contra la FIFA en el terreno del derecho europeo de la competencia.

"La FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial-2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia", afirman.

FSE & Euroconsumers have filed a formal complaint with the @EU_Commission against @FIFAcom over 2026 @FIFAWorldCup ticketing.



From excessive prices to opaque processes, fans are being exploited. We need action & deserve protection.



🔗 Full statement: https://t.co/S9QEhWd2zj pic.twitter.com/kzRezJtJRb — Football Supporters Europe (@FansEurope) March 24, 2026

FSE y Euroconsumers piden a la Comisión Europea ordenar a la FIFA renunciar a su "tarificación dinámica", congelar "los precios" a los niveles anunciados en diciembre para la próxima fase de venta en abril, y publicar "al menos 48 horas antes" el número de tickets restantes en cada categoría.

Los 6 abusos denunciados

En su queja, las dos organizaciones registran "seis abusos específicos", comenzando por los precios "exorbitantes, más elevados que en ediciones anteriores y superiores a los propios cálculos de la FIFA".

También critican que se hubieran publicitado boletos a 60 dólares en fase de grupo que quedaron "prácticamente agotados antes de la apertura de las ventas al gran público".

Según FSE y Euroconsumers, las reglas de venta son "opacas" pues "el lugar de los asientos, los planos de los estadios e incluso los equipos que juegan no están garantizados en el momento de la compra".

Se trata de los siguientes puntos:

Precios de boletos excesivamente altos, muy por encima de lo histórico. Publicidad engañosa con boletos baratos casi inexistentes. Uso de precios dinámicos sin transparencia ni control. Falta de información clara sobre lo que se compra. Estrategias para presionar a los aficionados a comprar rápido. Cobros adicionales en reventa que elevan aún más los costos.

La Comisión Europea ahora debe decidir si abre o no un procedimiento formal contra la FIFA.

Puedes consultar el documento de la demanda dando click aquí.

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Con información de AFP

ASJ