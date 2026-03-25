Reportan Fuerte Incendio Cerca de Teleféricos en Cerro Parque del Tepeyac en la GAM, CDMX

Un incendio en el Cerro Parque del Tepeyac, ubicado en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, tiene en alerta a las autoridades; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se registra muy cerca de la zona del paso de transportes como el Cablebús y Mexicable.

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A través de redes sociales, automovilistas y usuarios del transporte alertaron por las llamas en la zona alta del área natural, por lo que pidieron auxilio a las autoridades. En las imágenes se observa cómo una línea de fuego es visible desde varias partes de la alcaldía y algunos municipios del Estado de México.

Asimismo, se puede ver el paso de las cabinas del Cablebús de la Línea 1, los cuales van de Indios Verdes con Cuautepec.

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¿Cómo se originó el incendio en el cerro de Parque del Tepeyac?

Las autoridades informaron que servicios de emergencia se dirigen a la zona para controlar y sofocar las llamas. Hasta el momento no se tienen reportes de personas lesionadas.

Además, se tiene conocimiento de que no se ha interrumpido el paso de las cabinas de teleféricos que cruzan por el cerro de Parque del Tepeyac.

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