¿Cuándo es la Audiencia de Osmar "N", Alumno que Asesinó a Dos Maestras en Michoacán?

El asesinato de las maestras María del Rosario y Tatiana en la Preparatoria Makárenko ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sigue bajo investigación. Ahora es momento del proceso jurídico, en el que Osmar “N” de 15 años de edad, alumno y presunto homicida de las trabajadoras, será presentado ante la Autoridad Judicial. ¿Cuál podría ser su sentencia por ser un menor de edad?

Las muertes de las dos profesoras del plantel ubicado en la calle Francisco Villa 48A de la colonia Centro, conmocionó a todo el país. Las trabajadoras fueron increpadas y posteriormente atacadas por el estudiante con un rifle de asalto AR-15 cuando se encontraban en la recepción.

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Osmar “N” fue asegurado en el lugar de los hechos y presentado de inmediato ante las autoridades. Al menos nueve horas antes del asesinato de las maestras, el joven usó sus redes sociales para compartir diversos videos en los que mostraba el arma de grueso calibre. El adolescente usó 67 proyectiles, de los cuales detonó 27 en la escena del crimen.

Luego de darse a conocer el caso, la Fiscalía General de Michoacán informó que lleva a cabo todas las indagatorias para esclarecer el caso. Entre ellas, destaca la del rastreo de la matrícula del rifle de asalto.

En México es ilegal que un civil posea un arma de este estilo. El artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, indica que el AR-15 está clasificado como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

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¿Qué pasará con Osmar “N” acusado del asesinato de dos maestras en Michoacán?

Las autoridades confirmaron que en el transcurso de la tarde-noche de este martes, Osmar “N”, fue internado en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, localizada en Morelia, Michoacán.

En este centro espera la audiencia de presentación ante un juez especializado para definir su situación jurídica, la cual se desarrollará en las próximas horas.

Ahora bien, aunque el alumno es menor de edad, la Fiscalía de Michoacán refiere que el Ministerio Público buscará que el menor de 15 años sea juzgado como adulto, principalmente por la gravedad del delito que se le atribuye y basándose en casos similares. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina.

La mandataria señaló que se tiene que discutir en nuestro país si los menores que cometen delitos pueden ser juzgados como adultos, por lo que es imprescindible llevarlo al debate.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, uno pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Toda la situación tiene que atenderse de manera integral”, afirmó.

¿Y la sanción para Osmar “N” por asesinato de maestras en Michoacán?

En México, las personas menores de 18 años no son sujetos de "penas", más bien a "medidas de sanción", las cuales se basan en un modelo de reinserción. Según el Código Penal de Michoacán, el delito de homicidio calificado cometido por un adulto es castigado con hasta 60 años de prisión.

Pero en el caso de un menor de edad en el grupo etario de 14 a menos de 16 años, todo cambia. La medida es el internamiento en un centro especializado y para un joven de 15 años por el delito de homicidio y no puede exceder los 3 o 5 años.

¿De homicidio a feminicidio?

El asesinato de las maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, podría tener un giro importante, porque la defensa de las víctimas podría solicitar una reclasificación del caso. Es decir, que el delito que se persigue no sea homicidio, si no feminicidio.

Y en Michoacán se incluyen causales más específicas que en la legislación federal. Debido a que se considera que una mujer es víctima de feminicidio cuando:

Existe violencia previa, ya sea familiar, laboral, escolar o comunitaria. Se incluye la violencia psicológica

Hay una relación de poder o situaciones de vulnerabilidad entre agresor y víctima

Una relación de confianza o afinidad

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