Así Es Lázaro Cárdenas, Michoacán, Lugar Donde Estudiante Mató a Maestras en Escuela Makárenko

Un hecho criminal impactó a la comunidad michoacana, pero resonó en todo el país: un estudiante mató a dos maestras en la preparatoria Antón Makárenko. Los ojos de miles de personas voltearon a Michoacán ante esta trágica noticia, especialmente a Lázaro Cárdenas, pero ¿cómo es la ciudad? ¿Cuáles son sus características?

Previamente, te dimos a conocer algunos detalles del caso que se conocen hasta el momento, así como quiénes eran Tatiana y María del Rosario, docentes que fueron asesinadas.

Video: Hallan Muertas a Dos Maestras en Preparatoria de Michoacán; Un Alumno Fue Detenido

¿Qué pasó en Lázaro Cárdenas?

La mañana de este martes 24 de marzo de 2026 dos maestras fueron asesinadas a manos de un alumno de 15 años de edad en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De inmediato, elementos de la Guardia Civil, de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) se trasladaron a la zona para atender la emergencia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, elmenor de edad, identificado como Osmar "N", ingresó a la escuela, ubicada en la calle Francisco Villa, en el Centro de Lázaro Cárdenas, la mañana de este martes.

Presuntamente, después de discutir con su maestra, le disparó. Resultado del tiroteo fallecieron dos docentes identificadas como María del Rosario “N”, de 36 años de edad, y Tatiana “N”, de 37 años; mientras que el adolescente fue detenido.

¿Cómo es Lázaro Cárdenas, Michoacán?

En 2020, la población en Lázaro Cárdenas fue de 196 mil 003 habitantes (49.7% hombres y 50.3% mujeres). En comparación a 2010, la población en Lázaro Cárdenas creció un 9.61%.

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