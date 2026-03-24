Balacera Termina con la Vida de un Hombre en El Arenal, en Azcapotzalco: ¿Qué Se Sabe?

Una balacera registrada esta noche atemorizó a los habitantes de la colonia El Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX. De acuerdo con los primeros reportes se trataría de un ataque directo contra dos personas.

Según los primeros reportes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por los vecinos de la zona, quienes refirieron que se escucharon diversos disparos de arma de fuego, por lo que de inmediato acudieron a la zona.

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En el lugar encontraron a un hombre lesionado por lo que solicitaron apoyo a servicios de emergencia, no obstante, la víctima fue diagnosticada sin signos vitales.

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¿Qué se sabe de la balacera en El Arenal?

Luego de confirmarse el deceso del hombre de 40 años aproximadamente, las autoridades intentaron acordonar la zona con la finalidad de esperar la llegada de los servicios periciales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Sin embargo, esto provocó que los familiares de la víctima se molestaran y comenzaron una riña contra los oficiales. Después de algunos momentos tensos en las inmediaciones, se logró asegurar la escena del crimen.

Durante las primeras entrevistas, los vecinos relataron a N+ que al menos cinco detonaciones se escucharon, lo que los alertó. Hasta el momento no hay detenidos por el homicidio, no obstante, ya se busca a los presuntos responsables.

Con información de N+

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