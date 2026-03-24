¿Qué Pasó en la UAEM? Alumnos Toman Plantel Neza en Edomex; Denuncian Casos de Agresión Sexual

Los estudiantes de la UAEM Plantel Nezahualcóyotl, ubicado en el Estado de México, tomaron las instalaciones para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas por casos relacionados con presuntas agresiones sexuales en contra de alumnos.

Según los primeros reportes, esta tarde comenzaron las movilizaciones en las instalaciones del Centro Universitario ubicado en la avenida Bordo de Xochiaca en la colonia Benito Juárez.

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Los alumnos colocaron pancartas para exhibir los señalamientos en contra del director de esta unidad, Carlos Anaya Hernández. Debido a que aseguran la máxima autoridad de la escuela, ha “encubierto”, casos de agresiones y acoso en agravio de los jóvenes.

“¡Fuera Anaya! Cómplice”, dicen las consignas.

Video: Estudiantes de la UAEM Protestan en Plantel Nezahualcóyotl por Casos de Agresión Sexual

¿Qué pasó en la UAEM Nezahualcóyotl?

Los manifestantes refieren que el director encubrió a un docente que cuenta con carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por agredir a una alumna de la UAEM, por lo que la víctima quedó prácticamente desamparada.

Además, se han registrado otros casos relacionados con acoso sexual, los cuales, no se han tomado en cuenta.

Por está razón, aseguraron que no liberarán las instalaciones ni se permitirá el regreso a clases hasta que se atiendan su demanda de destitución del director de la UAEM Nezahualcóyotl.

Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto, en tanto, continúan las movilizaciones estudiantiles.

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