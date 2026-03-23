Desaparece Directora de Kínder en Acapulco, Guerrero; Así la Vieron por Última Vez

La maestra Maricela Minerva Pineda Mendoza, quien labora como directora del kínder “Juan de la Barrera”, se encuentra desaparecida en Acapulco, Guerrero; piden ayuda para localizarla.

De acuerdo con los primeros reportes, la docente de 62 años de edad, fue vista por última vez por sus familiares el 15 de marzo, cuando salió de su vivienda ubicada en la colonia Cañada de los Amates.

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A partir de ese momento, sus seres queridos, colegas y compañeros de la escuela, dejaron de tener contacto con ella. Por está razón, acudieron ante la Fiscalía de Guerrero para realizar la denuncia correspondiente, así que se emitió una ficha de búsqueda con el folio PAGRO/021/2026 y se activó el Protocolo Alba.

¿Qué pasó con la maestra Maricela Minerva, desaparecida en Acapulco?

Debido a que consideran que las investigaciones no avanzan, familiares, amigos y compañeros del kínder, salieron a protestar en la avenida Costera Miguel Alemán. En la Glorieta de La Diana Cazadora, llevaron a cabo una serie de bloqueos con la finalidad de exigir a las autoridades que se atienda el caso.

El esposo de la docente, José Alberto Valdovinos Solís dijo a los medios que la maestra siempre iba de su casa a la escuela, por lo que es la primera vez que viven una ausencia como esta. Además, aseguró que Maricela Minerva padece de ansiedad, por lo que están preocupados por su salud.

“Se sentía desesperada, movía las manos, los pies (...) Le diagnosticaron ansiedad”, dijo.

También se sabe que la directora del kínder, Maricela Minerva Pineda Mendoza, usa un inhalador, que de hecho, le provocó insomnio. Debido a los temas de salud, piden ayuda para encontrarla lo antes posible.

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¿Quién es Maricela Minerva Pineda Mendoza?

Maricela Minerva Pineda Mendoza tiene 62 años de edad, durante casi toda su vida se ha dedicado a la docencia y al cuidado de los menores. Ahora estaba a cargo de la Dirección del “Juan de la Barrera”, localizado en la colonia Vista Hermosa.

Según la ficha de búsqueda, la maestra tiene cabello teñido de color negro y es ondulado. Sus ojos son chicos y de color café oscuro. Mide aproximadamente 1.50 metros y su complexión es delgada.

Las señas particulares de la maestra Maricela Minerva Pineda Mendoza son:

Lunar en la mejilla derecha

Lunar al lado del labio superior derecho

Cicatriz de cesárea vertical

Durante las protestas, se presentaron autoridades del gobierno para establecerse enlaces telefónicos entre el esposo de la maestra, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, el Fiscal Especializado en Materia de Desaparición Forzada y el Ministerio Público en Atención de Personas Desaparecidas, con el propósito de coordinar acciones inmediatas que agilicen la localización de la docente.

Asimismo, aseguraron que la desaparición de personas constituye una de las situaciones más complejas y dolorosas para las familias, por ello, trabajan para atender el caso y localizar a la maestra.

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