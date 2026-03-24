María y Tatiana: Las Maestras Asesinadas Hoy por un Alumno en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Un ataque armado cometido hoy por un alumno al interior de la Preparatoria Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejó sin vida a dos maestras y conmoción en la sociedad por el hecho. ¿Quiénes son las víctimas?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la mañana de este martes, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por diversas detonaciones de arma de fuego provenientes de un plantel educativo.

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En el lugar hallaron los cuerpos de las mujeres, quienes fueron identificadas como María del Rosario y Tatiana, ambas maestras de la escuela; de inmediato comenzaron con las investigaciones, así lo confirmó el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda:

“Están todavía llevando las investigaciones en el lugar de los hechos, al ser una institución privada”, señaló.

Asimismo, se confirmó que la Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación por el ataque y muerte de las maestras de la Preparatoria Makárenko; el menor de 15 años de edad fue asegurado por autoridades.

El alumno presuntamente atacó a ambas maestras con un rifle de asalto de grueso calibre, el cual también está en manos de la Fiscalía junto con varios cartuchos útiles.

En tanto, la institución educativa se pronunció sobre el asesinato de las trabajadoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán. A través de un comunicado expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas.

"El dolor que hoy vivimos como institución es profundo. Nos invade la consternación, la impotencia y una tristeza que compartimos con cada uno de sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos", señaló.

Asimismo, pidió a la comunidad estudiantil mantenerse unidos y reconocer las emociones que están viviendo por el fallecimiento de las docentes.

¿Quiénes eran María del Rosario y Tatiana, maestras asesinadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán?

Video: Hallan Muertas a Dos Maestras en Preparatoria de Michoacán; Un Alumno Fue Detenido

El ataque en la Preparatoria Makárenko dejó luto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en la comunidad de la Preparatoria Makárenko.

Tatiana Madrigal Bedolla

Tatiana Madrigal Bedolla tenía 37 años de edad y se desempeñaba como docente. Sus amigos y familiares le decían de cariño “Tatis”. La describen como una mujer muy fuerte, alegre y trabajadora, según muestras de afecto en redes sociales.

“Amiga mía, cómo me ha dolido esta noticia. No lo merecías”, escribieron en redes sociales.

“Mi vecina y amiguita de la infancia, que Dios te reciba en su gloria y a su familia les mandé el consuelo para estos momentos”, escribió su amiga Cintia.

También algunos exalumnos recordaron cómo fue tener clases con ella en la Preparatoria Makárenko, la cual antes se llamaba ICEP.

“Me duele mi corazón porque son muy buenos profesores”

Tatiana Madrigal Bedolla, además de ser maestra también realizaba algunas labores administrativas, ya que su pasión era la docencia.

Tatiana Madrigal Bedolla. Foto: Especial

María del Rosario Sagrero Chávez

María del Rosario Sagrero Chávez de 36 años de edad. Trabajaba en la Preparatoria Makárenko desde marzo de 2018, hace unos días celebró un año más de pertenecer a esa comunidad educativa.

"More", como le decían de cariño es recordada en las rees sociales de amigos y compañeros como una mujer apasionada con su trabajo. Estaba orgullosa de laborar en la escuela y eso lo hacía notar en sus redes sociales.

"Me cuesta aceptar que ya no escucharé tu risa ni recibiré tus consejos, esos que siempre llegaban justo a tiempo con ternura y sabiduría", escribió su sobrina, Monserrath.

María del Rosario Sagrero Chávez era una pieza fundamental en su familia, ya que era amorosa y unía a sus seres queridos.

"Guardaré en mi alma cada abrazo, cada historia y la fuerza que siempre me transmitiste", afirmó su familiar.

Ahora su familia realiza los últimos detalles de sus servicios funerarios en "Los Olivos", en la zona de Libramiento.

María del Rosario Sagrero Chávez. Foto: Especial

“Vuélvanse adictos a andar solos, tarde o temprano les tocará caminar sin nadie”, es la frase que tenía destacada la maestra Rosario en sus redes sociales.

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