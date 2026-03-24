¿Qué Pasó en Escuela de Michoacán? Esto Se Sabe sobre Asesinato de Maestras a Manos de un Alumno

La mañana de hoy, 24 de marzo de 2026, un hecho de violencia cimbró a la comunidad de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán: Dos maestras fueron asesinadas a manos de un alumno de 15 años de edad.

De inmediato, elementos de la Guardia Civil, de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) se trasladaron a la zona para atender la emergencia.

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Esto se sabe sobre el asesinato de las maestras

De acuerdo con las primeras investigaciones, un menor de edad identificado como Osmar “N” ingresó a la escuela, ubicada en la calle Francisco Villa, en el Centro de Lázaro Cárdenas, la mañana de este martes.

Presuntamente, después de discutir con su maestra le disparó. Resultado del tiroteo fallecieron dos docentes identificadas como María del Rosario “N”, de 36 años de edad, y Tatiana “N”, de 37 años; mientras que el adolescente fue detenido.

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Fiscalía abre investigación

Debido al suceso, la FGE publicó un comunicado en el que anunció la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio de las dos trabajadoras del plantel educativo.

Las víctimas, señaló, fueron privadas de la vida con disparos de arma de fuego, “por lo que un equipo multidisciplinario se trasladó al sitio para llevar a cabo actuaciones de campo que permitan el esclarecimiento de los hechos”.

Según la información de la Fiscalía michoacana, peritos procesaron el lugar y levantaron los indicios correspondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

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Aseguran fusil en la escena

También la Secretaría de Seguridad Pública del estado dio cuenta de la agresión armada en la preparatoria Makárenko; indicó que el C5 reportó detonaciones en el plantel, por lo que los agentes se trasladaron al sitio.

Así, lograron la detención de un adolescente y el aseguramiento de un fusil calibre 5.56 con un cargador, que se encontraba en el lugar de los hechos.

Tras reporte del @C5Michoacan por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la #GuardiaCivil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos pic.twitter.com/JmRwYQYSOD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 24, 2026

Gobernador expresa condolencias

En tanto, el gobernador Afredo Ramírez expresó sus condolencias e informó que instruyó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias; “mantenemos una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado para garantizar que prevalezca la justicia”, dijo.

Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a los seres queridos de las maestras Tatiana y María del Rosario, por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas.



He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) March 24, 2026

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Con información de N+.

spb