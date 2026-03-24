Balacera en Preparatoria Makárenko de Michoacán: Hay 2 Mujeres Muertas y 1 Adolescente Detenido

Autoridades de Michoacán reportaron hoy, 24 de marzo de 2026, una balacera en la escuela preparatoria Antón Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, con saldo de 2 mujeres muertas y 1 adolescente detenido.

Ante el reporte de detonaciones de arma de fuego, la Guardia Civil y la Policía Municipal implementaron un operativo, por el que lograron la detención de un adolescente, de 15 años de edad, presuntamente relacionado con los hechos, a quien le decomisaron un arma larga.

Video: Hallan Muertas a Dos Maestras en Preparatoria de Michoacán; Un Alumno Fue Detenido

¿Qué pasó en la escuela Makárenko?

Cuando las autoridades llegaron a la escuela, localizaron los cuerpos de 2 maestras al interior del plantel, quienes presentaban impactos de bala.

Las autoridades aseguraron “un fusil calibre 5.56 con un cargador, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente”.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició con la investigación del homicidio de las maestras, identificadas como María Del Rosario S., y Tatiana B., de 36 y 37 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las maestras murieron por disparos de arma de fuego, por lo que un equipo multidisciplinario se trasladó a la escuela para llevar a cabo las acciones de campo que permitan el esclarecimiento del doble homicidio.

Peritos especializados realizaron sus procesamientos y el levantamiento de indicios, que serán integrados a la carpeta de investigación.

Además, agentes de la Policía de Investigación realizaron diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

Tras reporte del @C5Michoacan por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la #GuardiaCivil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos pic.twitter.com/JmRwYQYSOD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 24, 2026

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Mapa de la preparatoria Makárenko

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Con información de N+.

RMT