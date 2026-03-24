Asesinato de Colosio Es Asunto de Estado: Sheinbaum Sobre Petición de Indulto a Mario Aburto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció hoy, 24 de marzo de 2026, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia del

Partido Revolucionario Institucional (PRI), a 32 años del caso, que la mandataria calificó como “un asunto de Estado”.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió a la petición del senador por Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato priista, quien pidió que Mario Aburto, el asesino confeso de su padre, sea indultado.

La mandataria dijo que “siempre vamos a ser solidarios con las víctimas, cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre” y agregó que “este joven (Colosio Riojas) vivió una situación muy trágica con la muerte, con el magnicidio de su padre, y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron una situación muy difícil y ahí siempre habrá una solidaridad humana”.

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Asesinato de Colosio, asunto de Estado

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió, es un candidato a la Presidencia que fue asesinado, no es un asunto de indulto de una presidenta”, afirmó la mandataria.

"Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas de indultar a Mario Aburto. pic.twitter.com/BifMEOWcfI — NMás (@nmas) March 24, 2026

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT