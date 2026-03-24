Inflación Repunta en Primera Quincena de Marzo 2026: ¿Qué Productos Subieron Más de Precio?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó hoy, 24 de marzo de 2026, cómo está la inflación en México y qué productos subieron y bajaron de precio durante la primera quincena de marzo.

En su informe de este martes, el organismo informó que los primeros quince días del tercer mes de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.62% respecto a la quincena previa. Con ello, la inflación anual se ubicó en 4.63%.

¿Sabías qué?

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

La canasta de bienes y servicios se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.

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Aumento de la inflación

De acuerdo con el reporte del INEGI, en la primera quincena de marzo, el INPC presentó un nivel de 145.446, con lo cual la inflación general anual se ubicó en 4.63%.

En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14% y la anual, de 3.67%, detalló el organismo, que también dio a conocer datos como:

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.22% a tasa quincenal.

—que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.22% a tasa quincenal. Los precios de mercancías subieron 0.20% y los de servicios 0.25%.

subieron 0.20% y los de servicios 0.25%. A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 1.96%.

creció 1.96%. Dentro de dicho índice, los precios de frutas y verduras subieron 8.34% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.48%.

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¿Qué productos subieron más de precio?

A continuación, te presentamos la lista de productos y servicios que tuvieron aumento de precio en la primera quincena de marzo 2026, derivado del repunte de la inflación.

Jitomate , con aumento de 32.17%

, con aumento de 32.17% Transporte aéreo , con 21.86%

, con 21.86% Calabacita , con 16.78%

, con 16.78% Limón , con 13.11%

, con 13.11% Tomate verde , con 10.79%

, con 10.79% Papa y otros tubérculos, con 7.77%

Pollo, con 3.18%

Electricidad, con 2.17%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.62%

Vivienda propia, con 0.18%

Estos productos bajaron de precio

En contraste, algunos productos y servicios bajaron su precio. Esta es la lista presentada por el INEGI hoy:

Nopales , -5.49%

, -5.49% Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, -3.47%

telefonía y televisión de paga, -3.47% Otras frutas, -1.66%

-1.66% Camisas y playeras para hombre, -1.51%

y playeras para hombre, -1.51% Huevo , -1.33%

, -1.33% Servicio de internet, 1.29%

Crema y productos para higiene dental, -0.64%

Desodorantes personales, -0.59%

Carne de cerdo, -0.57%

Carne de res, -0.19%

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