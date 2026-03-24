Sheinbaum Presenta la Iniciativa de Ley General para Prevenir el Feminicidio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca homologar los protocolos de investigación en todo el país.

En la conferencia mañanera de hoy, 24 de marzo de 2026, la mandataria apuntó que la propuesta de ley busca “que todas la Fiscalías del país tenga una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que presentará una propuesta de ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. pic.twitter.com/fSZg4VrfHg — NMás (@nmas) March 24, 2026

La presidenta destacó que se trata de “una reforma en la que creo que todos y todas estamos de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga a que la muere violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable, y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida”.

¿Qué es un feminicidio?

La presidenta Sheinbaum explicó que se trata del momento en que “hubo un homicidio por el solo hecho de ser mujer, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer”.

La propuesta de ley será enviada este martes, o a más tardar mañana, a la Cámara de Senadores.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que la iniciativa contempla una reforma constitucional para modificar el inciso A de la fracción 21 del Artículo 73, que faculte al Congreso de la Unión expedir la ley.

Tipo penal, penas y agravantes

La iniciativa de ley, que cuenta con 52 artículos, contempla entre 40 a 70 años de prisión.

La propuesta de ley general contra la violencia feminicida considera nueve razones de género y tiene una pena de 40 a 70 años en prisión, 21 agravantes y multas, informó la fiscal Ernestina Godoy. pic.twitter.com/auQSkIQubE — NMás (@nmas) March 24, 2026

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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RMT