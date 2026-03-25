¿Qué Pasó en Naucalpan Hoy? Incendio en Colonia El Capulín Provoca Alerta en Edomex

El incendio de una vivienda en la colonia El Capulín en el municipio de Naucalpan, Estado de México, generó alarma en la comunidad, debido a que las llamas se extendieron a las viviendas cercanas.

Los vecinos apoyaron para sofocar el fuego para evitar que se propagaran a más inmuebles. A los esfuerzos de la comunidad también se sumaron los de los equipos de emergencia como Bomberos y elementos de la Policía Municipal, quienes se dirigieron a la parte alta para atender el reporte.

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Debido a que el inmueble afectado se ubica en una zona de difícil acceso, las autoridades tuvieron complicaciones para llegar. Ante en temor de que sus casas fueran afectadas, algunos vecinos subieron a las azoteas para arrojar agua o quitar sus tanques de gas.

Video: Vecinos Combaten Fuerte Incendio en una Vivienda de la Colonia El Capulín en Naucalpan

¿Cómo se originó el incendio en la colonia El Capulín en Naucalpan?

Las llamas del incendio de una vivienda en la colonia El Capulín en Naucalpan, Edomex, alcanzaron varios metros de altura, incluso, la columna de humo podía verse desde diversos puntos del municipio.

La urgencia por sofocar las llamas era demasiada, porque la falta de espacio podría causar un incidente todavía mayor. En el domicilio afectado se encontraban dos personas, quienes no abandonaron su casa durante el incendio porque querían apagar por su propia cuenta el fuego.

En entrevista con N+, el coordinador municipal de Protección Civil de Naucalpan, Carlos Sánchez, dijo que luego de diversas tareas se pudo controlar el incendio, el cual se originó en un cuarto de 6 por 10 metros. Debido a que gran parte de su construcción era de láminas y madera, la combustión fue inmediata.

"El incendio ya está controlado, solo estamos en la remoción", aseguró.

Asimismo, informó que al menos 6 personas recibieron atención médica debido a inhalación de humo y gases del incendio. Una de ellas, un joven que trató de apagar el fuego con cubetas, tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. De manera preliminar, se sabe que el incendio en la colonia El Capulín pudo ser provocado por un cortocircuito, no obstante, serán las investigaciones las que determinen las causas.

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EPP