¿Qué Sabemos del Presunto Asesino de 2 Maestras de la Preparatoria Makárenko en Michoacán?

Un alumno de 15 años de edad, es investigado por el asesinato de las maestras María del Rosario y Tatiana, al interior de la Preparatoria Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocurrido este día. Pero, ¿qué se sabe del estudiante? Esto han informado las autoridades.

Un ataque armado en las instalaciones educativas provocó la movilización de los servicios de emergencias.

La llamada de auxilio refirió que dos mujeres habían sido lesionadas por arma de fuego, quienes después murieron en el lugar.

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Las autoridades detuvieron a un adolescente, quien fue identificado como alumno de la Preparatoria Makárenko. De acuerdo con reportes, el menor acudió a las instalaciones, discutió con su maestra cuando platicaba con otra profesora, sacó un arma larga de grueso calibre y les disparó.

La Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el caso e informó que un equipo multidisciplinario realiza las indagatorias para esclarecer el caso. En tanto, la SEP Michoacán indicó en un comunicado que expresa su dolor y condolencias por la muerte de las profesoras y aseguró que buscan hacer de las escuelas espacios de paz.

"Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos", señaló

Pero, ¿qué se sabe del alumno señalado como responsable del ataque a sus maestras en la Preparatoria Makárenko?

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¿Quién es el alumno que asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán?

Es un menor de edad de 15 años de edad, fue identificado como alumno activo de la Preparatoria Makárenko localizada en la calle Francisco Villa 48A de la colonia Centro. De acuerdo con un comunicado de la escuela, el joven se había inscrito hace poco.

“El día de hoy no se presentó a clases, sólo ingresó y realizó lo sucedido (el ataque contra las maestras) en recepción”.

Además, reiteraron que el menor no fue expulsado, según la primera información no confirmada que circuló en un inicio.

“No había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable”, puntualizó.

En redes sociales se dieron a conocer videos de un perfil del presunto agresor.

En las imágenes se observa al joven usando ropa oscura, la misma que portaba cuando fue detenido. También se puede ver cuando manipula un arma larga de grueso calibre. Los videos fueron compartidos en sus “historias” nueve horas antes de que las maestras fueran asesinadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el origen de este video.

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EPP

